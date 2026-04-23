Hơn 19h, khói lửa phát ra cửa căn hộ ở block B, khu chung cư. Nghe tiếng hô hoán, cùng chuông báo cháy, hàng trăm cư dân dắt theo con nhỏ di chuyển thang bộ xuống sảnh, tập trung ở ven đường.

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP HCM

Người phụ nữ ở tầng 4 cho biết, sau bữa cơm tối, chị đang xem tivi thì nghe hàng xóm gõ cửa báo cháy. Chị lập tức dắt hai con nhỏ chạy xuống bằng cầu thang bộ. "Không khí khá ngột ngạt, nhưng mọi người vẫn bình tĩnh, di chuyển trật tự", chị nói. Theo chị, gia đình đã sống tại chung cư từ khi công trình đưa vào sử dụng cách đây 15 năm và chưa từng xảy ra sự cố cháy nổ.

Anh Đạt, sống ở tầng 17, block A, ngửi thấy mùi khét đã lập tức hô hoán những người xung quanh, ôm con trai chạy xuống dưới sơ tán. Lúc này dù thang máy vẫn hoạt động, nhiều cư dân vẫn chọn đi thang bộ vì lo mất điện, bị kẹt bên trong.

Cư dân đứng hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo dõi sự việc. Ảnh: Trường Hà

Ngay khi phát hiện, cư dân đã báo cảnh sát chữa cháy trụ sở cách đó chừng vài trăm mét. Ít phút sau, ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp cận phun nước, dập tắt đám cháy sau 30 phút.

Theo các cư dân, thời điểm xảy ra vụ cháy, căn hộ không có người ở. Chung cư gồm hai block nhà thông nhau với khoảng 200 căn hộ.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.