Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người chết

Khánh HòaLửa bùng phát tại căn hộ chung cư quy mô hơn 1.000 căn ở phường Nam Nha Trang, hai người tử vong, chiều 12/2 (25 tháng Chạp).

Khoảng 16h, hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ rộng hơn 50 m2 ở tầng 16 chung cư cao 26 tầng trên đường Tô Hiệu. Lửa xuất phát từ phòng ngủ, nơi có nhiều vật dụng dễ cháy như nệm, chăn nên lan nhanh.

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang Thời điểm căn hộ phát hỏa. Video: Hương Lương

Khói đen cuồn cuộn tràn ra hành lang, ban công và lan lên các tầng trên, chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hoảng loạn thoát xuống bằng thang bộ. Từ bên ngoài, cột khói bốc cao, xuyên qua nhiều căn hộ.

Chung cư gồm ba tòa nhà với hơn 1.000 căn hộ. Chị Lê Thanh Hòa, sống cùng tầng, cho biết khi phát hiện khói lửa bao trùm căn hộ gần nhà, chị cùng nhiều người nhanh chóng sơ tán và báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC tiến vào trong nhà dập lửa. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa điều động 36 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe thang, ba xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng phá cửa căn hộ, phun nước dập lửa và tiếp cận từ căn bên cạnh ngăn cháy lan, đồng thời hướng dẫn cư dân thoát nạn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ hỏa hoạn khiến một nam, một nữ không qua khỏi.

Thi thể hai người được phát hiện ở khu vực phòng ngủ. Tại đây nhiều đồ đạc, vật dụng bị thiêu rụi.

Công an chưa thông tin nhân thân nạn nhân và nguyên nhân cháy.

Bùi Toàn