Khói lửa bùng lên tại căn hộ tầng 15 chung cư Đạt Gia, phường Tam Bình, hàng trăm cư dân tháo chạy.

Trưa 12/10, đám cháy phát ra từ căn hộ rộng hơn 60 m2 đóng cửa ở tầng 15 chung cư 21 tầng nằm trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ.

Lửa bốc lên nghi ngút kèm khói đen toả ra hành lang và ban công lan sang các căn hộ khác. Chuông báo cháy vang lên khiến hàng trăm hộ dân lo sợ, tháo chạy xuống dưới bằng lối thang bộ.

Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TP HCM Khói đen từ căn hộ cháy toả ra mù mịt ở chung cư. Video: Người dân cung cấp

Chị Thanh, sống ở tầng 14, cho biết khi đang ăn trưa thì nhà cúp điện, chuông vang lên inh ỏi, cả nhà phải ùa chạy ra ngoài.

"Mọi người chen chúc nhau, có người bế con nhỏ đi xuống cầu thang giữa trời tối đen", chị Thanh nói. Hệ thống đầu phun nước chữa cháy tự động ở trần hành lang cũng khiến nhiều người bị ướt sũng.

Hệ thống phun nước chữa cháy tự động ở trần khiến nhiều cư dân bị ướt khi tìm đường ra cầu thang thoát hiểm. Ảnh: Người dân cung cấp

Ba xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa sau 10 phút. Nhiều đồ đạc bên trong căn hộ bị thiêu rụi, bức tường ám khói đen.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là chập điện.

Chung cư Đạt Gia có 3 block, 21 tầng, với hơn 1.000 căn hộ.

Đình Văn