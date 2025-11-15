Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP HCM

Lửa bùng phát ở căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace (quận 8 cũ), kích hoạt chuông báo cháy khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn di tản xuống đất, chiều 15/11.

*Tiếp tục cập nhật

Gần 15h, đám cháy bùng phát tại căn hộ vắng chủ ở tầng 12 block A chung cư trên đường Trịnh Quang Nghị. Chuông báo cháy kích hoạt, hàng trăm cư dân lập tức chạy ra thang bộ để sơ tán.

Căn hộ tại tầng 12 chung cư Dream Home Palace cháy chiều 15/11. Ảnh: Minh Hoàng

Ít phút sau, lửa bốc ngùn ngụt từ cửa sổ căn hộ, khói đen lan ra hành lang. Nhân viên ban quản lý chung cư đến từng tầng hô hoán người dân rời khỏi khu vực, đồng thời tiếp cận căn hộ bị cháy. Một số cư dân hỗ trợ kéo vòi nước dưới sân xịt lên để khống chế lửa.

Hàng trăm cư dân di tản từ chung cư cháy xuống đất. Ảnh: Minh Hoàng

Hai xe chữa cháy được điều đến, trong đó xe thang vươn cao hơn 30 m đưa hai chiến sĩ tiếp cận từ bên ngoài, kéo vòi rồng phun nước dập lửa. Lực lượng PCCC phối hợp cùng tổ PCCC tại chỗ ngăn cháy lan sang các căn hộ liền kề.

Lính cứu hỏa tiến lên các tầng để rà soát phòng có người mắc kẹt. Ảnh: Minh Hoàng

Chung cư Dream Home Palace gồm 4 block cao 22 tầng, gần 1.000 căn hộ, có mật độ dân cư lớn tại khu vực quận 8 cũ.

Cháy chung cư Dream Home Palace Hiện trường cháy căn hộ ở tầng 12, chung cư Dream Home Palace. Video: Minh Hoàng - Đức Lâm

Đình Văn - Minh Hoàng