Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TP HCM

Đám cháy bùng lên tại một căn hộ trong chung cư 45 tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ), nhiều cư dân phải sơ tán, trưa 11/4.

Khoảng 13h15, lửa phát ra từ căn hộ ở tầng 10, tòa L6, khu chung cư cao cấp thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, cách cầu Ba Son khoảng 2 km. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người.

Khói lửa từ đám cháy tỏa ra ngoài ban công mù mịt. Ảnh: Minh Bằng

Chuông báo cháy kích hoạt, hàng trăm cư dân dắt theo con nhỏ, mang theo thú cưng di chuyển qua thang thoát hiểm xuống sảnh và khuôn viên phía dưới. Khói đen từ căn hộ bốc cao, lan ra ban công.

Chị Trâm Anh, cư dân sống tại tầng 12, cho biết khi nghe chuông báo động và thông báo từ ban quản lý, đã vội đưa hai con nhỏ chạy xuống bằng cầu thang bộ. "Nhiều người dồn ra lối thoát hiểm nhỏ hẹp nên bên trong ngột ngạt, khó thở", chị nói.

Lính cứu hỏa giương thang cao gần 15 m để tiếp cận căn hộ cháy dập lửa. Ảnh: Minh Bằng

Cảnh sát điều ba xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng sử dụng thang cao tiếp cận, phun nước dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định do cháy dàn nóng máy lạnh.

Đình Văn