Cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TP HCM

Ngọn lửa bùng lên từ căn hộ nằm ở tầng 7 chung cư Lexington, phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), hàng trăm cư dân phải di tản xuống đất, sáng 15/3.

Hơn 10h, đám cháy phát ra từ căn hộ nằm ở cạnh góc block LB chung cư Lexington cao 25 tầng trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, cách vòng xoay An Phú khoảng 500 m.

Cháy căn hộ tầng 7 chung cư ở TP HCM

Chuông báo cháy vang lên, ban quản lý chung cư phát loa cho cư dân chạy xuống dưới theo lối thang bộ, không dùng thang máy nhằm tránh khi ngắt điện bị mắc kẹt. Một số người bế con nhỏ từ tầng 25 chạy xuống dưới. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh bên trong căn hộ, khói lửa toả mù mịt ra ngoài cửa sổ.

Nhiều nhân viên toà nhà đã tiến lên căn hộ này dùng bình chữa cháy mini dập lửa ban đầu, giảm thiểu cháy lan. Hai xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ đến hiện trường để xử lý hoả hoạn.

Hàng trăm cư dân di tản xuống hành lang chung cư khi có báo cháy. Ảnh: Minh Bằng

Đến 10h30, đám cháy đã được khống chế. Sự cố không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản, đồ nội thất trong căn hộ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sự cố có thể là chập điện.

Chung cư Lexington gồm 4 block nhà ở và một block thương mại, cao 25 tầng, với khoảng 1.300 căn hộ.

Đình Văn