Cháy căn hộ chung cư 24 tầng ở Hà Nội

Căn hộ được cho thuê làm văn phòng ở tầng 6 chung cư Tân Hồng Hà, phường Khương Đình bốc cháy giữa trưa 14/4, khói xộc vào hành lang, tràn ra cửa sổ.

Khoảng 12h, lửa bùng lên từ căn hộ 604 nằm trên tầng 6 chung cư Tân Hồng Hà, số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình. Căn hộ cháy được cho thuê lại để làm văn phòng. Do bên trong có nhiều giấy tờ nên lửa nhanh chóng bao trùm căn hộ, khói lửa phun ra ngoài cửa sổ.

Thấy chuông báo cháy, nhiều người từ các tầng trên bắt đầu di tản xuống dưới sảnh theo lối thang bộ. "Khói xộc vào hành lang, tôi chỉ kịp ôm cháu nhỏ chạy xuống dưới theo cầu thang bộ", bà Hương, ở tầng 7, cho biết.

Lửa và khói bốc ra từ đám cháy. Ảnh: Quốc Việt

Khoảng 15 phút sau khi lửa bùng lên, Đội phòng cháy khu vực 13 có mặt, sử dụng xe thang, phá cửa kính, phun nước vào bên trong dập lửa. Một tốp đeo bình dưỡng khí tiếp cận căn phòng cháy. Ba người sống ở căn hộ bên cạnh được hướng dẫn thoát xuống dưới an toàn.

Tới khoảng 12h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Không có thiệt hại về người, song nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Do lo sợ, nhiều hộ dân vẫn tập trung dưới sảnh dù đám cháy đã được xử lý.

Chung cư Tân Hồng Hà cao 24 tầng, bao gồm cả tầng hầm, có mặt chính nằm trên phố Vương Thừa Vũ, một mặt giáp với đường Trường Chinh. Từ tầng 1 tới tầng 5 được sử dụng cho thuê kinh doanh, siêu thị.

Việt An