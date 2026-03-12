Chạy bộ nhận quà cùng vRace và Quỹ Hy vọng

Giải chạy vì trẻ sống chung với bệnh hiếm vừa công bố danh mục giải thưởng trị giá 60 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể tham gia.

Giải chạy trực tuyến trên nền tảng vRace do Quỹ Hy vọng - báo VnExpress cùng các đơn vị phối hợp tổ chức từ ngày 28/02 đến 31/03.

Ở hạng mục cá nhân (áp dụng cho cả nam và nữ), vận động viên đạt thành tích tốt nhất có cơ hội nhận được một đôi giày thể thao trị giá 5 triệu đồng. Tai nghe trị giá 2 triệu đồng là giải thưởng dành cho vận động viên về nhì. Giải ba sẽ nhận đồng hồ đo nhịp tim trị giá một triệu đồng. Ban tổ chức cũng tặng các phần quà lưu niệm cho 10 cá nhân đạt giải khuyến khích.

Giải đồng đội dành cho các nhóm có thành tích tốt nhất cũng sở hữu danh mục quà tặng hữu ích: Bình nước (tối đa 50 chiếc với đội nhất), ô dù (tối đa 40 chiếc với đội nhì), áo mưa (tối đa 30 chiếc với đội ba).

Ngoài quà tặng, các cá nhân và đội nhóm đạt giải trong top 3 cũng được nhận kỷ niệm chương được thiết kế dành riêng cho giải. Thông tin chi tiết về giải thưởng sẽ tiếp tục được cập nhật.

Để tham gia, các vận động viên cần tải ứng dụng vRace trên điện thoại di động, đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản. Tại mục giải đấu, tìm kiếm từ khóa "bệnh hiếm" để đăng ký tham gia giải chạy, điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Phí đăng ký tham gia giải là 100.000 đồng. Toàn bộ phí này sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhi sống chung với bệnh hiếm, giúp các em có cơ hội sống khỏe hơn và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính.

Đồng hành cùng giải chạy, Hoa hậu H’Hen Niê và nhạc sĩ, ca sĩ Hứa Kim Tuyền cùng lan tỏa ý nghĩa chương trình và kết nối cộng đồng cùng tham gia. Giải được tổ chức với nguồn tài trợ chính từ Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam cùng sự tham gia của các đối tác đồng hành: Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế WellCare CS Group Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, FPT Long Châu, Bệnh viện Nhi Trung ương...

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 6 triệu người đang chung sống với các căn bệnh hiếm, phần lớn bệnh xuất hiện ở trẻ em và đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài với chi phí lớn.

Đăng ký tham gia tại đây.

Hỗ trợ trẻ em sống chung với bệnh hiếm là hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Nga Thanh