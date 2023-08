Chạy bộ kết hợp du lịch khám phá Côn Đảo

Giải chạy Save Turtles Run ngày 20/8 kết hợp trải nghiệp thể thao, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của những danh thắng nổi tiếng Côn Đảo

Chạy bộ kết hợp du lịch là xu hướng ngày càng được yêu thích, dần trở thành phong cách sống cho thế hệ trẻ năng động, yêu trải nghiệm. Với cộng đồng yêu thích marathon, đây không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn là thử thách rèn luyện sự bền bỉ, kiên định. Tại Việt Nam, hiệu ứng marathon ngày càng lớn với nhiều giải đấu quy mô được tổ chức tại các điểm đến đẹp và hấp dẫn.

Save Turtles Run - Chạy bộ vì rùa biển 2023 cũng nắm bắt xu hướng này. Giải do Akyn Hospitality Group phối hợp cùng khách sạn The Secret Côn Đảo tổ chức. Xuất phát từ khách sạn The Secret Côn Đảo, cung đường chạy của giải đi qua những điểm tham quan, di tích lịch sử nổi tiếng như cụm Di tích nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Keo, hồ Quang Trung – hồ nước ngọt lớn nhất đảo, cầu tàu 914 lịch sử... Vận động viên có thể lựa chọn tranh tài ở một trong hai cự ly 5km và 15km phù hợp với nhu cầu và đặc điểm thể chất của bản thân. Theo ban tổ chức, ngoài tạo trải nghiệm thể thao, giải còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về giá trị và tầm quan trọng của bảo tồn rùa biển, kết hợp quảng bá điểm đến và thu hút khách du lịch.

VĐV tham gia Save Turtles Run 2022. Ảnh: BTC

Để hỗ trợ VĐV tham gia giải chạy, khách sạn The Secret Côn Đảo tung ưu đãi chạy bộ tích hợp cùng phòng nghỉ dưỡng. Gói ưu đãi có giá từ hai triệu đồng đi kèm vé tham gia Save Turtles Run cùng bộ vật phẩm như áo chạy, BiB, phòng nghỉ và bữa sáng cùng quà tặng lưu niệm và huy chương khi về đích. Vận động viên cũng có thể lựa chọn mua vé chạy không bao gồm phòng nghỉ với giá 500.000 đồng. Ban tổ chức cho biết, doanh thu từ việc bán vé và gói phòng sẽ được trích 100.000 đồng trên mỗi VĐV để hỗ trợ công tác bảo tồn rùa biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Cung đường Save Turtles Run chạy qua nhiều địa danh đẹp của thị trấn Côn Đảo. Ảnh: BTC

Save Turtles Run – Chạy bộ vì rùa biển là hoạt động thường niên của Akyn Hospitality Group và khách sạn The Secret Côn Đảo. Đại diện ban tổ chức cho biết muôn lan tỏa lối sống lành mạnh và quảng bá Côn Đảo như một điểm đến lý tưởng cho du khách hiện đại với những hoạt động trải nghiệm khám. "Với mục tiêu xây dựng những giá trị trong ngành dịch vụ hiếu khách, chúng tôi kỳ vọng đóng vai trò là nhà quản lý có trách nhiệm tại điểm đến, nỗ lực mang lại quyền lợi tốt nhất cho du khách, nhân viên, đối tác kinh doanh, cộng đồng", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Huyện Côn đảo là một quần đảo ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu. Quần đảo rộng 76 km2 này bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn. Côn Đảo cách Vũng Tàu 185 km, cách TP HCM 230 km, cách Cần Thơ khoảng 83 km. Dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ăn uống trên đảo phát triển khiến địa danh này ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch.

Hoài Phương