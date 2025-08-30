Cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Chiều 30/8, bãi giữ hàng trăm xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy bốc cháy dữ dội, cảnh sát phải huy động nhiều xe cứu hỏa dập lửa, giao thông qua khu vực tê liệt cục bộ.

Khoảng 13h, ngọn lửa bùng phát từ một góc bãi xe sát trụ T3, nhanh chóng lan rộng. Khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, mùi khét tràn vào khu dân cư buộc nhiều hộ phải đóng kín cửa, người đi đường vội che mũi để tránh ngạt.

Bãi xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy bị cháy chiều 30/8. Ảnh: Phạm Chiểu

Chưa đầy 10 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, phong tỏa đoạn đường Nguyễn Khoái qua khu vực cháy. Ít nhất 5 xe cứu hỏa được điều động, giao thông ùn ứ kéo dài.

Thời điểm cảnh sát tiếp cận, lửa đã lan sang khoảng 6 xe máy. Lính cứu hỏa phải phá lớp tôn quây bãi giữ xe để luồn vòi phun vào bên trong. Sau hơn một giờ, đến 14h30, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, thành cầu Vĩnh Tuy bị ám khói đen, nhiều xe máy cháy rụi. Số lượng phương tiện hư hỏng cụ thể chưa được thống kê.

Khói từ vụ cháy làm người đi đường phải bịt mũi. Ảnh: Phạm Chiểu

Phạm Chiểu