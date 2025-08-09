Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP HCM

Hỏa hoạn bùng phát tại bãi phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương cũ), thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng và một ôtô tải, rạng sáng 9/8.

Khoảng 3h, nhân viên bảo vệ phát hiện lửa ở khu vực phân loại phế liệu, lập tức hô hoán. Người dân dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được.

Bãi phế liệu cháy ngùn ngụt trong đêm. Ảnh: Thái Hà

Do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, cao su, đám cháy lan nhanh, kèm nhiều tiếng nổ. "Tôi đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ, tưởng cháy bãi xe bên cạnh. Khi ra xem mới biết là bãi phế liệu, lửa bốc cao, không thể tiếp cận", anh Thái, người dân đường An Phú 20, cho biết.

Khu nhà xưởng và ôtô tải bị cháy rụi. Ảnh: Thái Hà

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM điều nhiều xe chuyên dụng đến dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và bãi xe liền kề. Đến sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, song toàn bộ nhà xưởng và xe tải bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và mức thiệt hại đang được điều tra.

Phước Tuấn