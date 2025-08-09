Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP HCM

Khoảng 3h, nhân viên bảo vệ phát hiện lửa ở khu vực phân loại phế liệu, lập tức hô hoán. Người dân dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được.
Do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, cao su, đám cháy lan nhanh, kèm nhiều tiếng nổ. "Tôi đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ, tưởng cháy bãi xe bên cạnh. Khi ra xem mới biết là bãi phế liệu, lửa bốc cao, không thể tiếp cận", anh Thái, người dân đường An Phú 20, cho biết.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM điều nhiều xe chuyên dụng đến dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và bãi xe liền kề. Đến sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, song toàn bộ nhà xưởng và xe tải bị thiêu rụi.
Nguyên nhân và mức thiệt hại đang được điều tra.
Phước Tuấn