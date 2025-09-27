Ngọn lửa bùng lên từ bãi giữ ôtô ở phường An Phú Đông (quận 12 cũ) thiêu rụi một xe 45 chỗ, khiến nhiều người hoảng loạn, trưa 27/9.

Khoảng 11h, khói lửa phát ra từ bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần. Người trông coi hô hoán cùng hàng xóm dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm ôtô 45 chỗ, cột khói đen bốc cao lan ra khu dân cư.

Ngọn lửa bốc lên từ ôtô 45 chỗ đậu trong bãi xe. Ảnh: Minh Bằng

Anh Văn Hoàng, nhà cạnh bãi xe, cho biết thời điểm xảy ra cháy bên trong có gần chục ôtô. Trong bãi còn chứa nhiều lốp xe, phụ tùng ôtô, nguy cơ cháy nổ cao. "May mắn chiếc 45 chỗ bị cháy đậu tách biệt nên không lan sang những xe khác", anh nói.

Cháy bãi giữ ôtô trong khu dân ở TP HCM Hiện trường vụ cháy bãi giữ ôtô. Video: Minh Bằng

Cảnh sát PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng gần 20 chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan.

Nhiều người đã nhanh chóng di dời 3 xe giường nằm, một ôtô 7 chỗ từ trong bãi ra ngoài, tránh cháy lan. Ảnh: Minh Bằng

Đại diện UBND phường An Phú Đông cho biết vụ cháy không gây thương vong, song ôtô 45 chỗ bị cháy trơ khung và nhiều tài sản hư hỏng nặng. Chính quyền đang rà soát giấy phép hoạt động và điều kiện phòng cháy chữa cháy của bãi xe.

Đình Văn