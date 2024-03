Cháy bãi cỏ ở TP HCM, bụi than lan xa 10 km

Bãi cỏ, lau sậy rộng hơn 5.000 m2 ở khu công nghệ cao TP Thủ Đức bốc cháy, bụi than phát tán đến nhiều chung cư, làng đại học cách đó khoảng 10 km, chiều 17/3.

Khoảng 17h, bãi cỏ, cây khô rậm rạp trong khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ bất ngờ bốc cháy. Do trời hanh khô, gió mạnh làm ngọn lửa bùng lên rất nhanh và lan rộng sau ít phút. Khói kèm bụi than toả ra mù mịt bị gió cuốn đi xa, rơi xuống sân nhà một số hộ dân sống ở chung cư, làng đại học thuộc TP Dĩ An, nằm cách đó nhiều km.

Cháy bãi cỏ, bụi than lan xa 10 km Bãi cỏ cháy lớn khiến bụi than phát tán ra không khí. Video: Minh Chung

Nhiều xe chữa cháy cùng gần chục chiến sĩ đến dập lửa. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa cùng lúc ngăn đám cháy lan sang các tủ điện của khu công nghiệp đặt gần đó. Đến 18h30, hoả hoạn được khống chế.

Gần đây, các bãi cỏ khô, nơi chứa phế liệu tại TP HCM liên tục xảy ra cháy do thời tiết hanh khô. Hồi tháng 2, đám cháy bãi cỏ khô ở đường Phan Chu Trinh, phường 26, quận Bình Thạnh cũng tạo ra khói, bụi than lan rộng, ảnh hưởng nhiều khu dân cư lân cận.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM, vào mùa nắng nóng, người dân, địa phương nên phát quang bụi rậm, xử lý bãi rác tự phát trên địa bàn để hạn chế cháy. Trước khi xử lý rác cần phải thu gom, tạo khoảng cách an toàn, khi đốt phải cần giám sát.

Đình Văn