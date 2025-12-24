'Chạy án' cho người liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà NẵngCông an Đà Nẵng triệt phá đường dây đưa, môi giới hối lộ hơn một tỷ đồng nhằm “chạy án” cho bị can trong vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố vụ án, khởi tố 5 người gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP HCM) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm người liên quan vụ án bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Trong số này, Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh bị bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, các bị can đã góp hơn một tỷ đồng nhằm "chạy án" cho một người liên quan đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng đang do Công an Đà Nẵng thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh bị xác định đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng tác động cơ quan chức năng để giải quyết vụ án, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 23/12, ban chuyên án bắt giữ các nghi can, thu giữ khoảng một tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Trường