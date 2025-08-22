Cháy 57 ki-ốt trong chợ ở Cà Mau

Lửa cháy dữ dội thiêu rụi 57 ki-ốt tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng, chính quyền nghi người đàn ông mâu thuẫn chém vợ rồi gây hỏa hoạn, trưa 22/8.

Hơn 11h45, khói, lửa xuất phát từ ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi cũ), sau đó lan nhanh sang các căn lân cận. Một số người trong chợ cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Cháy hàng chục căn nhà trong chợ ở Cà Mau Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, Cà Mau. Video: Người dân cung cấp

Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa.

Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, Cà Mau. Ảnh: An Minh

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết khoảng 13h20 đám cháy cơ bản được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong. Cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước ngăn lửa bùng phát trở lại.

"Chúng tôi đang xác minh, làm rõ hỏa hoạn do người đàn ông trong chợ do ghen tuông đã chém vợ trọng thương rồi đốt nhà", ông Triều nói, cho biết hiện 2 vợ chồng đều được đưa tới bệnh viện.

Theo UBND xã Thanh Tùng, đám cháy không gây thương vong, song thiêu rụi hoàn toàn 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Chợ Thanh Tùng nằm dọc bờ sông, có khoảng 60 ki-ốt bán nhiều mặt hàng. Nhiều người làm nhà trong chợ để sinh sống và kinh doanh.

Khu vực xảy ra cháy. Đồ họa: Hoàng Thanh

Chúc Ly