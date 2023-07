Nghệ AnNăm tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu đang neo đậu ở cảng Lạch Quèn thuộc xã Quỳnh Thuận bỗng bốc cháy dữ dội, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Khoảng 20h ngày 28/7, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm 5 tàu cá. Khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo một số tiếng nổ.

Lúc này trên 5 tàu bị cháy không có người. Những người dân phát hiện sự việc đã ra hô hoán dập lửa, hỗ trợ một số chủ tàu di chuyển ra xa để ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy các tàu cá tại cảng Lạch Quèn. Ảnh: Đức Hùng

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều xe cứu hỏa, huy động hàng chục cán bộ đến tiếp cận hiện trường. Do gió to, lửa bén nhanh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch xã Quỳnh Thuận, cho biết gần 23h, cảnh sát đã dập tắt được lửa trên hai tàu, các lực lượng đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn trên 3 chiếc còn lại. Dự kiến việc chữa cháy sẽ thực hiện xuyên đêm.

Cháy 5 tàu cá Lửa bao trùm 5 tàu cá tại cảng Lạch Quèn, tối 28/7. Video: Hùng Lê Năm tàu cá bị cháy có 3 tàu của ngư dân xã Sơn Hải, còn lại ở Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. Cảng Lạch Quèn thời điểm trên có một số tàu thuyền khác đang neo đậu gần vị trí xảy ra hỏa hoạn.

Đức Hùng