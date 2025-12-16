Cháu trai ông Thaksin được chọn làm ứng viên thủ tướng Thái Lan

Đảng Pheu Thai đề xuất ba ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới, trong đó một người là cháu trai ông Thaksin Shinawatra.

Đảng Pheu Thai ngày 16/12 phát động chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu "Tái khởi động Thái Lan - Pheu Thai sẽ làm được", phát tín hiệu khôi phục các chính sách kinh tế chủ lực của đảng chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 2/2026. Đây cũng là dịp Pheu Thai công bố ba ứng viên cho ghế thủ tướng tương lai cũng như những chính sách trọng tâm của họ.

Ứng viên được chú ý nhất của Pheu Thai là Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi, cháu trai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông là con trai cả của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat, em gái ông Thaksin.

Ông Yodchanan có bằng tiến sĩ Đại học Texas tại Arlington và được biết đến với các nghiên cứu về công nghệ giao diện não - máy tính (BCI), từng tham gia tranh cử tại tỉnh Chiang Mai. Yodchanan được xem là "đại diện của thế hệ mới" trong đảng.

Hai ứng viên còn lại của Pheu Thai là lãnh đạo đảng Julapun Amornvivat và cựu bộ trưởng giao thông Suriya Juangroongruangkit. Ông Julapun được xem là chính trị gia thuộc thế hệ "cầu nối", có kinh nghiệm điều hành và từng giữ chức bộ trưởng, còn ông Suriya từng đảm nhiệm vị trí trong nhiều bộ, hiện là giám đốc điều hành chiến dịch bầu cử của Pheu Thai.

Việc ông Suriya có tên trong danh sách ứng viên được cho là một phần do Pheu Thai gặp khó khăn trong thu hút giới chuyên gia kinh tế ủng hộ chính sách.

Pheu Thai là đảng lớn nhất và đứng đầu liên minh cầm quyền ở Thái Lan trong nhiều năm gần đây, với các lãnh đạo như ông Thaksin, bà Yingluck Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra và ông Srettha Thavisin, nắm quyền qua nhiều giai đoạn và liên tục cạnh tranh trong chính trường. Tuy nhiên, sau khi bà Paetongtarn bị bãi nhiệm hồi tháng 8, Pheu Thai đánh mất quyền lực.

Trong hai năm dưới các chính phủ của ông Srettha và sau đó là bà Paetongtarn, nhiều cam kết tranh cử năm 2023 của Pheu Thai không được thực hiện trọn vẹn do rào cản chính trị và sự cản trở từ bộ máy hành chính.

Các chính sách lớn gặp trục trặc gồm chương trình phát tiền 10.000 baht cho người dân, đề xuất khu phức hợp giải trí và siêu dự án hành lang kinh tế gồm mạng lưới cảng và đường sắt kết nối giữa Vịnh Thái Lan và biển Andaman.

Pheu Thai cho rằng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri sẽ tiếp tục ủng hộ những ý tưởng kinh tế táo bạo, vốn là thế mạnh truyền thống của đảng này. Chiến dịch sẽ nhấn mạnh cả các chính sách đã triển khai khi Pheu Thai còn dẫn đầu liên minh cầm quyền, lẫn những đề xuất bị đình trệ hoặc chưa hoàn tất.

Thanh Danh (Theo Thai Enquirer, Nation)