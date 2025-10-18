Châu Tấn: Càng đơn giản càng hạnh phúc

Minh tinh Trung Quốc Châu Tấn đón tuổi 51, cho biết càng có tuổi, cô càng đơn giản, dễ hài lòng.

Ngày 18/10, công ty quản lý đăng trên Weibo loạt hình diễn viên cầm bánh kem, thổi nến trên triền cỏ cạnh vách núi. Các cộng sự tổ chức sinh nhật cho cô sau một buổi ghi hình. Nhiều khán giả nhận xét sang ngũ tuần, nụ cười, ánh mắt Châu Tấn vẫn toát vẻ hồn nhiên như trước.

Châu Tấn đón tuổi mới. Ảnh: iZhou Xun

Trong bức thư chúc sinh nhật diễn viên, người quản lý viết trong đời thường, Châu Tấn ngày càng đơn giản. Cô từng nói: "Càng đơn giản càng được tĩnh lặng, sự tĩnh lặng, giản dị mang đến niềm vui". Người đẹp mãn nguyện vì một cảnh quay đạt, một bức ảnh đẹp, một món ăn ngon. Thi thoảng, cộng sự thấy cô vui đến mức tung tăng nhảy múa "như một loài động vật nhỏ nào đó".

Trên trường quay, những lúc nghỉ ngơi, nghe đồng nghiệp huýt sáo hoặc hát một giai điệu thịnh hành, Châu Tấn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Năm nay, cô đi nhiều nơi để ghi hình phim Lần đầu nếm mùi cô đơn.

Châu Tấn cầu nguyện dịp sinh nhật. Ảnh: iZhou Xun

Châu Tấn làm người mẫu ảnh lịch từ tuổi teen, được các đạo diễn để mắt nhờ vẻ trong sáng, thông minh. Cô đóng phim đầu tiên - Cổ mộ hoang trai - năm 1991, sau đó thành hoa đán gốc Hoa hàng đầu nhờ các phim truyền hình, điện ảnh như Mùa quýt chín, Thái Bình công chúa, Anh hùng xạ điêu, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Phong thanh, Như Ý truyện.

Trên Elle China, diễn viên nói cô bận rộn từ thời niên thiếu, sống trong hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, diễn hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, không thực sự có thời gian sống cuộc đời của bản thân. Nhìn bề ngoài, người khác nghĩ Châu Tấn trải đời nhiều nhưng thực ra suốt mấy chục năm, cô chỉ ở trong một không gian chật hẹp, có thể gọi là tách biệt thế giới thực.

Châu Tấn tại Tuần thời trang Paris 2025 Châu Tấn tại Tuần thời trang Paris, diễn ra đầu tháng 10. Video: iZhou Xun

Những năm gần đây, diễn viên dần thay đổi, trước hết là quay phim ít hơn, chậm hơn. Có nhiều thời gian cho bản thân, Châu Tấn được trải nghiệm, chơi, vận động, suy nghĩ và viết nhiều. Đó là cách cô "trả nợ" cho chính mình. Người đẹp nói: "Điều khiến tôi hối hận là thời trẻ nhận phim quá dày, không có thời gian hình thành con người mình. Đến nay tôi mới dần dần tiếp xúc thế giới thực tế, bắt đầu tìm kiếm điều mình thực sự yêu thích".

Châu Tấn chăm đọc tin tức hơn vì tò mò với nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ thời tiết, khoa học kỹ thuật đến tâm sinh lý. Người đẹp tự nhận đa cảm, thường xúc động vì những điều bình thường như đôi mắt trẻ em nông thôn, dòng người tấp nập ở lễ hội âm nhạc. Những khung cảnh đó làm Châu Tấn cảm thấy nhịp sống đang đập, thôi thúc cô tìm hiểu cuộc đời của người xung quanh.

Dung nhan Châu Tấn qua thời gian Dung nhan Châu Tấn qua thời gian. Video: Bilibili

Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Năm 2021, minh tinh lộ ảnh thân mật cùng Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, dấy tin đồn hai người hẹn hò. Những năm qua, cả hai thi thoảng được trông thấy xuất hiện cùng nhau, Châu Tấn vài lần đưa Trác Việt về quê cô. Dù vậy, cả hai không xác nhận hẹn hò.

Như Anh (theo Elle, Mtime)