Châu Nhuận Phát tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư

Hong KongTài tử Châu Nhuận Phát đề nghị khán giả mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân thảm kịch cháy chung cư, ở lễ trao giải MAMA 2025.

Tối 29/11, Châu Nhuận Phát bất ngờ xuất hiện ở phần cuối chương trình sau khi có thông tin ông hủy tham dự. Ông nói bằng ba thứ tiếng gồm Quảng Đông, Quan Thoại và tiếng Anh, kêu gọi toàn thể khán giả đứng lên tưởng niệm. "Các bạn thân mến, hãy đứng dậy, cùng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cư dân ở quận Đại Bộ". Giữa lời phát biểu, Châu Nhuận Phát nghẹn giọng. Sau đó, toàn bộ khán phòng tắt đèn, dành 30 giây mặc niệm.

Châu Nhuận Phát kêu gọi khán phòng MAMA mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong Châu Nhuận Phát kêu gọi khán phòng mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hong Kong. Video: Weibo/MAMA

Theo Sinchew, sau thảm họa cháy chung cư hôm 26/11, ban tổ chức MAMA họp khẩn cấp, thay đổi kịch bản, đồng thời tìm phương án tổ chức buổi lễ trong tình hình đau buồn ở địa phương. Các tiết mục liên quan kỹ xảo, lửa bị gạch khỏi nội dung chương trình. Minh tinh gốc Malaysia Dương Tử Quỳnh xác nhận không tham gia sự kiện.

Sự việc ở cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11 khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người chưa rõ tung tích. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong gần 80 năm qua. Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court, sau đó lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư tám tòa.

Hong Kong từ 29/11 để tang các nạn nhân trong ba ngày. Các trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1/12. Các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ. Người dân có thể viết lời chia buồn vào những cuốn sổ tang được đặt ở khắp 18 quận của thành phố, trong khoảng thời gian 9h tới 21h hàng ngày.

Châu Nhuận Phát (trái) trao giải Nghệ sĩ của năm MAMA 2025 cho G-Dragon. Ảnh: Mnet

Với vai trò MC, minh tinh Kim Hye Soo cho biết ngoài vinh danh những thành tựu nổi bật của Kpop năm qua, lễ trao giải hướng đến thông điệp đồng hành người dân Hong Kong sau thảm họa hỏa hoạn, thúc đẩy quá trình hồi phục tinh thần thông qua âm nhạc. Cô nhấn mạnh âm nhạc có thể kết nối con người, kêu gọi khán giả cùng cảm thông, chia sẻ mất mát. Các nghệ sĩ được quy định mặc trang phục màu đen, còn màn trình diễn bài hát trong phim Kpop Demon Hunters bị hủy để phù hợp với bối cảnh.

Tài tử Châu Nhuận Phát đảm nhận vai trò trao giải quan trọng Nghệ sĩ của năm cho ca sĩ G-Dragon. Ông cảm ơn ban tổ chức khi có cơ hội được làm khách mời trao giải, nói đùa để xoa dịu không khí căng thẳng: "Đợi cơ hội này đến mức tóc đã bạc hết".

G-Dragon giành ba giải lớn, bao gồm Nghệ sĩ của năm, Nam nghệ sĩ xuất sắc và Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc với ca khúc Too Bad (hát cùng rapper Anderson .Paak). G-Dragon mang đến màn trình diễn loạt bài Heartbreaker, Untitled và Drama.

MAMA (Mnet Asia Music Awards) là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, do công ty Mnet Media khởi xướng và duy trì từ năm 1999, trao cho những nghệ sĩ đạt được thành tựu trong năm. Từ năm 2009, giải thưởng này được mở rộng, trao cho 10 nghệ sĩ của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ của châu Á. Năm 2017, đêm trao giải diễn ra tại ba quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Cát Tiên (theo Sinchew, Line Today)