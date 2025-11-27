Châu Nhuận Phát hủy dự lễ trao giải sau vụ cháy ở Hong Kong

Các diễn viên Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh hủy những sự kiện giải trí sau khi Hong Kong xảy ra thảm họa cháy chung cư.

Theo Sinchew, hai nghệ sĩ được mời trao giải cho nghệ sĩ thắng cuộc ở MAMA 2025 tại Hong Kong ngày 28/11 nhưng đã xác nhận không có mặt.

Ban tổ chức hiện họp khẩn cấp, tìm phương án tổ chức buổi lễ trong tình hình đau buồn ở địa phương. Các tiết mục liên quan kỹ xảo, lửa bị gạch khỏi nội dung chương trình. Ban tổ chức dự kiến thay đổi kịch bản, dành thời gian mặc niệm những người xấu số.

Ban tổ chức từng công bố Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuận Phát là khách mời trao giải tại MAMA. Ảnh: HK01

MAMA (Mnet Asia Music Awards) là giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, do công ty Mnet Media khởi xướng và duy trì từ năm 1999, trao cho những nghệ sĩ đạt được thành tựu trong năm. Từ năm 2009, giải thưởng này được mở rộng, trao giải cho nhiều gương mặt nổi bật ở làng nhạc châu Á. Giải nhiều lần được tổ chức ở Hong Kong.

Hàng loạt chương trình giải trí bị hoãn hoặc hủy sau khi đặc khu xảy ra thảm họa cháy chung cư. Vợ chồng diễn viên Trần Gia Lạc, Liên Thi Nhã bỏ một chương trình mừng Giáng sinh, cho biết hiện tại những show này không quan trọng, xã hội cần dồn sự chú ý vào công tác cứu hộ.

Các diễn viên Dương Mịch, Thư Kỳ, Xa Thi Mạn, Chung Hân Đồng, Tạ Đình Phong đăng bài trên trang cá nhân để cầu nguyện bình an cho những người ở chung cư xảy ra vụ cháy.

Tạ Gia Di ghi cảnh cháy cụm chung cư. Ảnh: Instagram/Lisa Marie

Hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11 khiến ít nhất 44 người chết, 45 người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ Thế chiến II.

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14h51, sau đó lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Tính đến sáng 27/11, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà.

Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di cho biết bà cô ở căn hộ thuộc chung cư Wang Fuk Court, bà được đưa ra ngoài kịp thời. Hôm qua, cô chỉ biết sững người nhìn ngọn lửa thiêu rụi nhà cửa.

Tạ Gia Di viết trên Instagram: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người gặp nạn, những người mất đi mái ấm, xin cầu nguyện cho mọi người. Hôm nay là một ngày đau lòng".

Như Anh (theo Sinchew, KSD)