Châu Kiệt Luân sở hữu loạt bất động sản trị giá 66 triệu USD

"Ông hoàng nhạc pop Đài Loan" Châu Kiệt Luân và vợ nắm giữ loạt bất động sản vượt 2,1 tỷ Đài tệ (66 triệu USD).

Theo Next Apple ngày 9/4, từ thập niên 2000 đến nay, ca sĩ mua ít nhất 10 căn nhà ở những khu đắt đỏ nhất Đài Bắc, làm hàng xóm với các tỷ phú. Ngôi nhà gia đình sinh sống thuộc tòa Peace Palace, Đài Bắc, được anh mua với giá 660 triệu Đài tệ (hơn 20 triệu USD).

Châu Kiệt Luân ở tuổi 47. Đầu năm nay, anh phát hành album "Con của mặt trời". Ảnh: Next Apple

Châu Kiệt Luân còn từng mua nhà đứng tên mẹ đẻ, mẹ vợ của anh. Ngoài bất động sản, Kiệt Luân chi mạnh tay cho các tác phẩm hội họa, cổ vật.

Hơn 20 năm trong làng giải trí, ca sĩ duy trì độ nổi tiếng, sức hút trong lĩnh vực âm nhạc, quảng cáo. Theo tạp chí Fortune China, giai đoạn 2017-2020, Châu Kiệt Luân kiếm được hơn 2,1 tỷ nhân dân tệ (307 triệu USD). Hơn 15 năm qua, ca sĩ luôn có tên trong danh sách sao kiếm nhiều tiền nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Châu Kiệt Luân là nghệ sĩ đa tài khi có thể hát, sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ, đóng phim. Anh được mệnh danh "Ông hoàng nhạc Pop" xứ Đài nhờ có nhiều bản hit. Trong mảng phim ảnh, Kiệt Luân lưu dấu ấn qua Hoàng kim giáp, Tô Khất Nhi.

Anh tổ chức hôn lễ với người mẫu Côn Lăng năm 2015, vợ chồng có ba con, chuyện tình của ca sĩ được nhiều fan hâm mộ. Theo trang 163, Kiệt Luân yêu chiều vợ, để cô tự do làm điều mình thích. Anh từng tặng vợ nhiều món quà vật chất lẫn tinh thần, như nhà trị giá 10 triệu USD, bản nhạc do anh sáng tác, đệm đàn.

Trên trang cá nhân, thi thoảng Châu Kiệt Luân thể hiện tình yêu với Côn Lăng. Ca sĩ từng viết: "Mong khi lớn lên, con trai của bố thành thạo piano giống bố. Như thế, con mới cưới được một người vợ xinh đẹp".

Như Anh (theo Next Apple)