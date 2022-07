Châu Hải My: 'Tôi vui vẻ nhờ độc thân'

Diễn viên Hong Kong Châu Hải My nói vui vẻ là nhờ sống độc thân ở tuổi 56.

tTrên trang Toutiao hôm 1/7, người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký viết về tuổi thơ, công việc và cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe và tinh thần lạc quan. Diễn viên hài lòng vì tự do tự tại, thảnh thơi làm điều mình thích. Cô viết: "Tôi năm nay 56 tuổi, sống một mình, thực sự vui vẻ. Tôi không cố gắng đi tìm tình yêu cũng không chấp nhận bị ràng buộc bởi các quan niệm về hôn nhân".

Châu Hải My sống cùng thú cưng. Ảnh: Weibo/Zhou Haimei

Từ khi sang ngũ tuần, trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp lẫn tình yêu, Châu Hải My nghĩ thoáng hơn về nhiều việc. "Ân oán, thù ghét, tình si... tất cả tôi đều không nghĩ đến nữa. Tôi vừa chọn công việc phù hợp vừa tận hưởng cuộc sống", Hải My kể.

Khi rảnh, diễn viên tưới hoa, làm vườn, cảm thấy hòa cùng thiên nhiên. Cô cho biết trồng nhiều hoa và rau, suốt bốn mùa, khu vườn nhà cô luôn có hoa thơm, chim hót. Châu Hải My còn thích đọc sách, nhất là sách về triết học và tiểu thuyết trinh thám.

Châu Hải My khoe ảnh khu vườn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Weibo/Zhou Haimei

Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ, gia đình chồng muốn Hải My từ bỏ làng giải trí để ở nhà nội trợ nhưng cô không đồng ý. Hôn nhân kéo dài một năm.

Năm 1999, Châu Hải My yêu doanh nhân họ Ngũ, người này chia tay sau khi diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, phải điều trị nửa năm. Đầu thập niên 2000, Hải My yêu một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, họ chia tay năm 2015 vì nữ diễn viên không muốn kết hôn. Từ đó đến nay, Châu Hải My không hẹn hò ai.

Diễn viên nói thời thanh xuân, cô dồn cả tâm huyết cho công việc, sự nghiệp trải qua không ít thăng trầm. Biến cố lớn nhất với Châu Hải My là tai nạn năm 25 tuổi. Bấy giờ, cô kết thúc quay phim lúc rạng sáng, bị xe khác tông vào khi lái xe về nhà. Cô bị thương ở đầu, chấn thương dây thanh đới, gãy tay. Hơn nửa năm sau đó, Châu Hải My không thể phát âm bình thường, mất cơ hội đóng một số phim, trong đó có dự án điện ảnh của Từ Khắc.

Châu Hải My vãn cảnh chùa ở Sài Gòn Châu Hải My dạo chơi Sài Gòn năm 2019. Video: Zhou Haimei Studio

Cô sinh năm 1966 ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1985, lưu dấu ấn qua loạt phim Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Thiên địa hào tình, Đời không nuối tiếc, Mạt đại hoàng tôn, Mối tình nồng thắm, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương... Những năm gần đây, Châu Hải My chủ yếu chụp ảnh quảng cáo, dự sự kiện của các thương hiệu.

Như Anh (theo Toutiao)