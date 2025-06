Cháu gái 18 tuổi của Từ Hy Viên hút fan

Hứa Thiều Ân đọc một số cuốn sách liên quan triết học, gần đây là cuốn The City and Its Uncertain Walls của Murakami Haruki. Tác phẩm làm cô gái tự hỏi "mình có thực sự tồn tại không?". Một thời gian sau cô không quá khổ sở vì câu hỏi này nữa, nhắc bản thân trân trọng cuộc đời của mình.