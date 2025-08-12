Viện nghiên cứu Đức đánh giá tổng viện trợ của các nước châu Âu cho Ukraine lần đầu tiên vượt Mỹ kể từ tháng 6/2022.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel, có trụ sở tại Đức, ngày 12/8 cho biết tính đến cuối tháng 6, các nước châu Âu đã chuyển và cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 93,7 tỷ USD cho Ukraine, từ khi xung đột giữa quốc gia này và Nga bùng phát tháng 2/2022. Trong khi đó, con số này của Mỹ là 75,3 tỷ USD.

Theo Viện Kiel, đây là lần đầu tiên châu Âu vượt Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 6/2022.

"Một phần đáng kể vũ khí viện trợ không được lấy từ các kho dự trữ, mà được mua trực tiếp từ các doanh nghiệp quốc phòng", Viện Kiel cho biết. "Điều này đồng nghĩa châu Âu đang vượt trước Mỹ về lượng vũ khí mua cho Ukraine từ các doanh nghiệp".

Pháo tự hành Ukraine khai hỏa tại tỉnh Donetsk ngày 23/1. Ảnh: AP

Taro Nishikawa, trưởng dự án Theo dõi Hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, đánh giá "đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của ngành sản xuất quốc phòng trong viện trợ quân sự cho Ukraine".

Trong tháng 5 và tháng 6, châu Âu đã dành 12,2 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó Đức đưa ra gói trị giá 5,8 tỷ USD, tiếp theo là Na Uy với 1,7 tỷ USD và Bỉ với 1,4 tỷ USD. Hà Lan, Anh và Đan Mạch thuộc nhóm quốc gia viện trợ khoảng 580-700 triệu USD.

Trong tổng số viện trợ quân sự mà châu Âu cam kết cho Ukraine trong tháng 5 và 6, có ít nhất 5,4 tỷ USD (chiếm 44%) sẽ được dùng để ký hợp đồng mua vũ khí. Các hợp đồng này chủ yếu ký với các công ty quốc phòng ở châu Âu, bao gồm cả một số doanh nghiệp đặt tại Ukraine.

Trong cùng kỳ, Mỹ đã duyệt bán lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, lô vũ khí này không thuộc diện hàng viện trợ do chính phủ Ukraine phải trả tiền cho chúng.

Mỹ từng là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, song điều này dần thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 10/8 cho biết ông "tin rằng Mỹ đã chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine".

"Nếu các nước châu Âu muốn tăng cường vai trò và mua vũ khí từ các công ty Mỹ, chúng tôi hoàn toàn đồng ý", ông Vance nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)