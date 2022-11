Châu Âu tiết kiệm 22% khí đốt nhờ các gia đình tắt sưởi

Châu Âu đã kìm hãm mức tiêu thụ khí đốt vào tháng trước nhờ các hộ gia đình ngừng sưởi ấm trong bối cảnh thời tiết ấm áp.

Những tháng qua, các chính phủ tại châu Âu đã tích cực vận động người dân giảm sử dụng khí đốt để sưởi ấm sau khi nguồn cung từ Nga sụt giảm, phủ bóng nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông.

Nhờ thời tiết thuận lợi, đến nay khí đốt tiêu thụ tại các hộ gia đình đã giảm. Nhưng vì cần điện thể thắp sáng nên tiêu thụ khí đốt của các nhà máy điện khí lại tăng. Cụ thể, dữ liệu từ nền tảng phân tích thị trường EnergyScan cho biết, tổng nhu cầu khí đốt của Tây Âu trong tháng 10 đã giảm 22% so với cùng kỳ 2021. Trong khi, tiêu thụ khí đốt của ngành điện tăng 14%.

Bên cạnh thời tiết ấm áp, nhu cầu khí đốt đã giảm do giá tăng cao, nhiều doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ phải cắt giảm hoạt động để tồn tại. Việc ngừng hoạt động sản xuất, cùng với dòng khí hóa lỏng (LNG) dồi dào và các kho lưu trữ đầy ắp, đã giúp giảm bớt lo ngại rằng các chính phủ sẽ phải hạn chế nguồn cung cho khách hàng trong những tháng tới.

Julien Hoarau, Trưởng bộ phận phân tích của EnergyScan, cho biết đang có những dấu hiệu thay đổi hành vi liên quan đến việc sử dụng hệ thống sưởi. Điều đó đã giúp tạo ra "áp lực giảm mạnh với giá khí đốt giao ngay trên khắp châu Âu và củng cố khả năng cân bằng hệ thống khí đốt của châu lục trong mùa đông này".

Hiện nay, giá khí đốt tiêu chuẩn tại châu Âu đã giảm hơn 60% so với mức cao nhất trong tháng 8, nhưng vẫn cao hơn ba lần so với mức trung bình 5 năm. Trên sàn TFF Hà Lan, giá khí đốt hợp đồng tương lai giao vào nửa đầu năm 2023 hiện dao động 113-114 euro mỗi Mwh, giảm hai phần ba so với mức đỉnh hơn 345 euro mỗi Mwh, được xác lập hôm 26/8.

Theo dữ liệu của EnergyScan, nhu cầu khí đốt từ các hộ dân cư, doanh nghiệp và công nghiệp nhỏ đã giảm 33% trong tháng 10, trong khi nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu dùng công nghiệp lớn giảm 27%. Nhu cầu mạnh mẽ từ ngành điện là do nhiều nhà máy điện hạt nhân ở Pháp đang tạm dừng hoạt động và sản lượng thủy điện thấp, buộc các nước phải đốt nhiều khí hơn.

Việc sử dụng khí đốt để phát điện ở Pháp trong tháng 10 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2021, trong khi các nước láng giềng cũng sử dụng nhiều điện hơn từ khí đốt. Ngành điện dùng nhiều khí đốt hơn còn do giá đã giảm gần đây, khiến nó hấp dẫn hơn so với việc đốt than đá. Đức đã sử dụng thêm khoảng 40% khí đốt để phát điện vào tháng trước.

Dù vậy, viễn cảnh khó lường sẽ tiếp tục bao phủ trong những tháng tới, với cả cung và cầu. Thời tiết lạnh hơn khi vào đông chắc chắn sẽ khiến khả năng tiết kiệm khí đốt của hộ gia đình khó khăn hơn. Cùng với đó, biện pháp áp trần giá khí đốt cho người tiêu thụ để kiềm chế lạm phát ở một số nước như Tây Ban Nha có thể hạn chế động lực cắt giảm tiêu thụ.

Theo ông Hoarau, việc các nhà máy sản xuất hoạt động lại trong tương lai cũng sẽ làm căng thẳng nguồn cung khí đốt, dù sản lượng điện hạt nhân của Pháp sẽ được cải thiện và lượng mưa nhiều hơn sẽ nâng được công suất thủy điện.

Phiên An (theo Bloomberg)