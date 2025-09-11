Châu Âu tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lần thứ 2 liên tiếp không điều chỉnh lãi suất, do bất ổn kinh tế vì chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.

Sau phiên họp chính sách ngày 11/9, ECB thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 2%. Đây là mức được thiết lập từ tháng 6, sau 8 lần giảm liên tiếp kể từ tháng 6/2024.

"Lạm phát vẫn đang quanh mục tiêu 2% và đánh giá của hội đồng về triển vọng lạm phát gần như không đổi", ECB giải thích trong thông báo. Động thái hôm nay cũng khớp với dự báo của giới đầu tư.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu tại Frankfurt, Đức. Ảnh: Reuters

ECB khẳng định sẽ theo sát tình hình qua từng phiên họp, ra quyết định dựa trên số liệu và không cam kết bất kỳ điều gì về lãi suất. Cơ quan này đang vật lộn với bất ổn kinh tế toàn cầu, dù lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn quanh mục tiêu 2% vài tháng qua. EU cũng đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, thống nhất thuế đối ứng ở mức 15%.

Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, như thuế cho các loại rượu vang và rượu mạnh. Gần đây, nhà đầu tư cũng lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa trả đũa việc EU phạt Google 3,45 tỷ USD vì vi phạm luật chống độc quyền.

Mỹ hiện là đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của EU. Khối này xuất khẩu 503 tỷ euro (590 tỷ USD) hàng hóa sang Mỹ năm ngoái.

Nhà đầu tư vẫn lo ngại về tác động của thuế nhập khẩu lên tăng trưởng kinh tế. Trong quý II, GDP eurozone chỉ tăng 0,1%. Tốc độ này thấp hơn nhiều so với 0,6% quý I.

Trong cuộc họp báo ngày 11/9, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhận định triển vọng lạm phát vẫn thiếu chắc chắn, do môi trường chính sách thương mại toàn cầu bất ổn. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu cao, đồng euro mạnh lên và cạnh tranh toàn cầu tăng cũng có thể kìm hãm tăng trưởng của eurozone năm nay. "Tuy nhiên, tác động của các thách thức này lên tăng trưởng sẽ giảm dần vào năm sau", bà dự báo.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)