Châu Âu tăng bảo hộ ngành thép

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất giảm "room" thép được miễn thuế nhập khẩu, và tăng thuế suất cho lượng vượt hạn ngạch để bảo vệ ngành công nghiệp trong khối.

Ngày 7/10, EC đề xuất điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu thép được miễn thuế về 18,3 triệu tấn một năm, giảm 47% so với mức năm 2024. Đồng thời, thuế với số thép vượt hạn ngạch sẽ tăng gấp đôi, lên 50%, tương đương với mức của Canada và Mỹ.

EC cho biết mức hạn ngạch mới tương đương khối lượng nhập khẩu năm 2013, thời điểm dư thừa công suất bắt đầu xuất hiện. Biện pháp này cần được chính phủ các nước thành viên và Nghị viện châu Âu phê duyệt. Doanh nghiệp nhập khẩu cũng phải chứng minh xuất xứ thép.

Các cuộn thép không gỉ tại nhà máy của hãng thép Aperam ở Genk (Bỉ). Ảnh: Reuters

EU hiện bảo vệ ngành thép trong khối bằng cách áp giới hạn nhập khẩu với 26 loại thép và thuế 25% cho lượng vượt hạn ngạch. Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn tăng đều qua từng năm dù nhu cầu giảm. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các biện pháp hiện tại hết hiệu lực vào giữa năm 2026.

Do hàng nhập khẩu tăng lên và Mỹ áp thuế mới, các hãng thép EU hiện chỉ hoạt động với 67% công suất. Chính sách mới được thiết kế để nâng tỷ lệ này lên 80%.

Tổng giám đốc Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer) Axel Eggert cho biết chính sách mới sẽ khiến thị phần thép nhập khẩu giảm xuống còn 15%. Đây là bước đi quan trọng, có thể bảo vệ hàng trăm nghìn việc làm trong ngành.

Dù vậy, EU cần đàm phán với các đối tác trong WTO. Việc này có thể kéo theo hạn ngạch miễn thuế song phương. Các nền kinh tế xuất khẩu thép hàng đầu vào khu vực này năm ngoái gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Ukraine.

Anh, nước xuất khẩu thép lớn thứ 8 vào EU, cho biết đang yêu cầu Brussels làm rõ chính sách này. "Điều quan trọng là phải bảo vệ dòng thương mại giữa Anh và EU. Chúng tôi hợp tác với các đồng minh thân cận để cùng giải quyết thách thức toàn cầu, thay vì khiến ngành công nghiệp thêm khó khăn", Bộ trưởng Công nghiệp Chris McDonald nói.

Gareth Stace, Tổng giám đốc Hiệp hội Thép Anh (UK Steel) khẳng định trên Times Radio rằng chính sách này sẽ hủy diệt ngành thép nước này.

Hà Thu (theo Reuters)