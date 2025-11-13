Châu Âu sắp áp phí hàng giá trị thấp từ Trung Quốc

Giới chức EU muốn đẩy nhanh việc áp phí với hàng nhập khẩu giá trị thấp ngay từ năm sau, thay vì 2028 như kế hoạch.

Ngày 12/11, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic gửi thư kêu gọi các nước thành viên áp phí từ năm 2026 với đơn hàng giá trị thấp của các công ty như Temu hay Shein. Thời hạn này có thể sớm 2 năm so với kế hoạch trước đây của khối. Việc này nhằm kiềm chế làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Hiện tại, các kiện hàng có giá dưới 150 euro (174 USD) không mất phí khi nhập khẩu trực tiếp vào 27 nước thành viên EU. Tuy nhiên, từ tháng 5, EU đã đề xuất bỏ quy định miễn trừ này và áp phí 2 euro với tất cả đơn hàng nhỏ từ năm 2028.

Hàng hóa được chất lên xe tại Rome (Italy). Ảnh: Reuters

Trong thư, ông Sefcovic thúc giục bộ trưởng tài chính các nước EU thống nhất một giải pháp tạm thời cho năm tới. "Đây là bước đi quan trọng, nhằm đảm bảo vị thế cho EU khi môi trường thương mại thay đổi nhanh", ông giải thích, khẳng định mốc thời gian hiện tại không phù hợp với mức độ khẩn cấp của tình hình.

"Chúng ta sẽ rất khó giải thích với các doanh nghiệp và người dân vì sao EU không thể nhanh chóng đưa ra một giải pháp", ông nói.

Dù vậy, bức thư không đề cập đến mức phí sắp tới là bao nhiêu. Sefcovic chỉ cho biết các bộ trưởng sẽ xây dựng "một mức phí hải quan tạm thời, đơn giản".

Trong cuộc họp ngày 13/11, các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến thống nhất việc bỏ chính sách miễn thuế hiện tại và tìm giải pháp tạm thời cho năm sau. Trong dự thảo tuyên bố, các quan chức thống nhất "xây dựng giải pháp tạm thời, đơn giản, cho phép triển khai sớm nhất có thể vào 2026 để lấp khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp". Dù vậy, tuyên bố này vẫn có thể thay đổi.

Kế hoạch dự kiến được đưa ra để phê duyệt trong cuộc họp bộ trưởng tài chính EU tiếp theo vào ngày 12/12. Hiện tại, một số quốc gia đã tự triển khai biện pháp riêng vì không muốn chờ đợi thêm, như Romania áp phí 5 euro với các gói hàng nhỏ nhập khẩu vào nước này.

Hà Thu (theo Reuters)