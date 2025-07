Châu Âu phát triển máy bay vũ trụ siêu thanh Mach 5

Mẫu máy bay vũ trụ mới tái sử dụng hoàn toàn của ESA có thể cất cánh từ đường băng và bay ở tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Hình dáng mẫu máy bay vũ trụ phát triển bởi chương trình Invictus. Ảnh: Frazer-Nash Consultancy

Interesting Engineering hôm 17/7 đưa tin, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) hợp tác với công ty kỹ thuật và công nghệ Frazer-Nash có trụ sở tại Anh để tiến hành chương trình nghiên cứu Invictus. Invictus sẽ là phương tiện siêu thanh thử nghiệm có thể tái sử dụng hoàn toàn với khả năng bay ở tốc độ Mach 5 hoặc 6.174 km/h.

Invictus sẽ được chế tạo dựa trên các công nghệ trước đây do ESA quản lý. Cơ quan này hy vọng chương trình sẽ cung cấp cho các ngành công nghiệp và giới học thuật cơ hội thử nghiệm công nghệ siêu thanh tương lai trong môi trường phù hợp. Mục tiêu đầu tiên của chương trình là hoàn thành thiết kế sơ bộ của hệ thống bay trong vòng 12 tháng nữa.

Chương trình Invictus hướng tới thiết kế phương tiện siêu thanh có khả năng đáp ứng những thông số nghiêm ngặt cần thiết để bay an toàn. Theo ESA, thách thức chính đối với phương tiện siêu thanh là bề mặt bên ngoài của máy bay và không khí đi vào động cơ của nó trở nên cực kỳ nóng. Điều này xảy ra do sự gia nhiệt sốc và ma sát bề mặt gây ra khi máy bay bay ở tốc độ cao. Do đó, cần có công nghệ chuyên dụng để kiểm soát tình trạng này, kết hợp phát triển hệ thống đẩy có thể giúp phương tiện đạt tốc độ siêu thanh.

Chương trình Invictus sẽ sử dụng hệ thống đẩy nhiên liệu hydro hút khí ngoài làm mát trước. Theo David Perigo, kỹ sư đẩy hóa học của ESA và kiêm giám đốc kỹ thuật của chương trình, đây là cơ hội vô giá để thử nghiệm toàn bộ đường dẫn dòng chảy của động cơ, từ cửa nạp đến buồng đốt sau ở quy mô đầy đủ trên máy bay.

Hệ thống làm mát trước sẽ được xây dựng dựa trên nghiên cứu SABRE của ESA. Hệ thống này được thiết kế bởi công ty Anh Reaction Engines và được tài trợ thông qua chương trình GSTP của ESA trong giai đoạn đầu. Công nghệ đã được thử nghiệm thành công thông qua tích hợp với động cơ phản lực thông thường. Nó có khả năng làm lạnh không khí siêu nóng trong một phần giây. Hơn nữa, kết cấu nhẹ của động cơ cũng mở đường cho máy bay vũ trụ có khả năng cất cánh từ đường băng.

Invictus không phải là máy bay vũ trụ duy nhất đang phát triển của châu Âu. Tháng trước, chính phủ Pháp và công ty Dassault Aviation công bố kế hoạch dành cho máy bay thử nghiệm VORTEX. Quân đội Mỹ đang vận hành máy bay vũ trụ tự động trên quỹ đạo gọi là X-37B, và Trung Quốc sở hữu phương tiện tương tự, gọi là Thần Long.

An Khang (Theo Space, Interesting Engineering)