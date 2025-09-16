Chỉ một quốc gia châu Âu lọt top 10 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài năm 2025, trong khi 6 nước khác trong khu vực nằm ở nhóm cuối bảng vì khó hòa nhập và thủ tục hành chính rườm rà.

Hàng năm, InterNations - cộng đồng toàn cầu dành cho những người sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tiến hành khảo sát mức độ hài lòng tại 46 quốc gia. Khảo sát dựa trên nhiều tiêu chí như dễ dàng hòa nhập, cơ hội việc làm và các hoạt động giải trí. Hàng chục nghìn người đã tham gia trả lời.

Châu Âu không còn là ''miền đất hứa'' với người nước ngoài khi trượt dài trên bảng xếp hạng. Các điểm đến quen thuộc như Italy, Pháp, Đức liên tục tụt hạng những năm gần đây. Trong top 10 quốc gia khiến người nước ngoài ít hài lòng nhất, châu Âu chiếm đến 6 đại diện, gồm Italy (thứ 37), Thụy Điển (38), Na Uy (39), Anh (41), Đức (42) và Phần Lan (43). Các quốc gia này mất điểm do chi phí sinh hoạt cao, khó hòa nhập xã hội và ít cơ hội tìm việc.

Chỉ một quốc gia châu Âu lọt vào top 10 bảng xếp hạng hài lòng với người nước ngoài năm 2025. Ảnh: Johnny Africa

Tây Ban Nha là "cứu cánh'' duy nhất cho châu Âu khi nằm trong top 10 hài lòng nhất thế giới. Quốc gia này đạt hạng nhất về chất lượng cuộc sống trong 4 năm liên tiếp nhờ thời tiết, văn hóa, giải trí đêm sôi động và hệ thống y tế chất lượng cao, giá cả phải chăng. Giao thông công cộng cũng là điểm cộng lớn với chi phí hợp lý và thuận tiện, việc đi bộ hay đi xe đạp cũng an toàn, dễ dàng.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha tụt hạng mạnh khi xét tới chỉ số tìm việc làm với người nước ngoài: đứng thứ 34 về triển vọng nghề nghiệp, lương bổng và ổn định công việc. Trong chỉ số "các yếu tố thiết yếu cho người nước ngoài", Tây Ban Nha chỉ đứng thứ 26 về thủ tục hành chính và khả năng chi trả chỗ ở.

Người dân và du khách tham gia nhảy flamenco trên đường phố trong một lễ hội tại Sevilla, Tây Ban Nha năm 2024. Ảnh: Lorian new alisa

Năm nay, ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thuộc về Panama, Colombia và Mexico, đều nằm ở châu Mỹ Latin. Điểm chung của những quốc gia này là văn hóa thân thiện, đời sống xã hội sôi động, giúp người nước ngoài dễ dàng hòa nhập. Người nghỉ hưu ở các nước khác cũng rất thích đến ba nước này, khi 25% người được hỏi đều là hưu trí, cao hơn hai lần so với mức trung bình ở các nước khác (11%).

Ba vị trí cuối cùng thuộc về Hàn Quốc (44), Thổ Nhĩ Kỳ (45) và Kuwait (46), nơi người nước ngoài gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và có mức độ hài lòng thấp.

Châu Á thống trị bảng xếp hạng khi trở thành khu vực chiếm 50% trong top 10 hài lòng nhất, với 5 đại diện: Thái Lan (thứ 4), Việt Nam (thứ 5), Trung Quốc (thứ 6), Indonesia (thứ 8) và Malaysia (thứ 10). Điểm chung của các quốc gia này là chi phí sinh hoạt phải chăng và dễ dàng tìm nơi lưu trú.

Dù chỉ số chất lượng cuộc sống có sự khác biệt (Trung Quốc thứ 6 trong khi Indonesia thứ 40), nhưng nhìn chung, người nước ngoài ở các nước này đều xếp hạng cao về chỉ số hạnh phúc, ngoại trừ Malaysia (thứ 15).

Anh Minh (Theo CNBC)