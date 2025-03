Châu Âu hạ lãi suất thêm 0,25%

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất lần thứ 6 trong 9 tháng qua, kể từ khi bắt đầu quá trình nới lỏng tiền tệ.

Ngày 6/3, ECB thông báo giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) về 2,5%. Động thái này đã được thị trường dự báo từ trước.

"Chính sách tiền tệ đã bớt thắt chặt đáng kể. Việc giảm lãi suất giúp các khoản vay mới của doanh nghiệp và hộ gia đình bớt đắt đỏ hơn. Tăng trưởng tín dụng đang đi lên", thông báo của ECB cho biết.

Bình luận này thay đổi đáng kể so với cuộc họp hồi tháng 1. Khi đó, ECB vẫn khẳng định lập trường chính sách tiền tệ là thắt chặt.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại Frankfurt (Đức), ngày 6/3. Ảnh: Reuters

Đây là lần giảm lãi suất thứ 6 trong 9 tháng qua của ECB. Việc này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại châu Âu trì trệ và Mỹ liên tục dọa áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa khu vực này.

Trong tháng 2, lạm phát của châu Âu hạ nhiệt còn 2,4%. Số liệu này giảm so với tháng 1 nhưng nhỉnh hơn dự báo của thị trường. ECB nhận định quá trình giảm lạm phát "đang đi đúng hướng", nhưng cho rằng giá cả ở mức cao.

"Lạm phát có thể đạt trung bình 2,3% năm nay, 1,9% năm tới và 2% vào 2027", cơ quan này dự báo.

Trong khi đó, GDP eurozone được kỳ vọng tăng 0,9% năm nay, mức 1,2% năm 2026 và 1,3% năm 2027. Các số liệu này giảm so với dự báo trước đó, do "các thách thức liên tiếp" với nền kinh tế, như khả năng xuất khẩu và đầu tư giảm do bất ổn thương mại.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục dọa áp thuế với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Quy mô áp thuế hiện chưa rõ và các bên vẫn có thể chọn giải pháp đàm phán.

Các nước châu Âu cũng đang tìm cách tăng ngân sách an ninh - quốc phòng khi quan hệ Mỹ - Ukraine xuống cấp. Việc tăng chi cho quân sự có thể tác động đến các số liệu kinh tế chủ chốt như lạm phát và tăng trưởng.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)