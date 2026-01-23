Châu Âu có thể khôi phục phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) cho biết có thể tiếp tục quá trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi ông Trump rút lại đe dọa áp thuế.

"Chúng tôi rất vui khi căng thẳng không còn leo thang. Việc này đồng nghĩa các nước châu Âu có thể tiếp tục thảo luận nội bộ về thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, vốn đang bị đình trệ vì lời đe dọa áp thuế", Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola cho biết ngày 22/1.

Bà Metsola cho biết các nghị sĩ đều lạc quan rằng các cuộc thảo luận sẽ sớm được khôi phục, để quá trình phê chuẩn được tiếp tục theo kế hoạch.

Cờ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters

Vài ngày trước, EP thống nhất hoãn phê chuẩn thỏa thuận thương mại đã đạt được hồi tháng 7/2025 với Mỹ. Việc này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước dọa tăng thuế nhập khẩu với 8 nước vì vấn đề Greenland, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Tuy nhiên, ngày 21/1, Tổng thống Trump bất ngờ cho biết đã đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland và rút lại lời đe dọa trên.

Nghị viện châu Âu đang thảo luận các đề xuất gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ, theo thỏa thuận đạt được năm ngoái. Họ cũng phải cân nhắc có nên gia hạn thuế 0% với tôm hùm Mỹ, vốn được thống nhất với ông Trump năm 2020. Đề xuất này cần được EP và chính phủ các nước trong EU phê chuẩn.

EU đã thực thi thỏa thuận thương mại với Mỹ từ hè năm ngoái, dù thỏa thuận này vẫn chưa được ký chính thức. Một số lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ủng hộ thỏa thuận vì giúp tránh leo thang thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo châu Âu lại chỉ trích khi nó được công bố.

Đến nay, nhiều nghị sĩ vẫn phàn nàn thỏa thuận này mất cân đối, khi EU phải giảm phần lớn thuế nhập khẩu, còn Mỹ vẫn giữ mức thuế chung 15% với hàng hóa từ khối này. Nghị viện châu Âu dự kiến tổ chức bỏ phiếu về dỡ bỏ thuế với hàng công nghiệp Mỹ - trụ cột trong thỏa thuận với Washington vào 26/1.

Hà Thu (theo Reuters)