ChatGPT thử nghiệm hiển thị quảng cáo

OpenAI cho biết chuẩn bị thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT cho một số người dùng trưởng thành tại Mỹ những tuần tới.

Trong thông báo mới, OpenAI cũng triển khai gói đăng ký Go ở Mỹ và toàn cầu với giá 8 USD mỗi tháng, cho phép người dùng mở rộng quyền truy cập tin nhắn, tạo hình ảnh, tải lên tệp và bộ nhớ so với gói miễn phí. Công ty sẽ đưa quảng cáo vào gói miễn phí và Go, nhưng không hiển thị ở các gói đắt tiền hơn như Pro, Plus, Business và Enterprise.

Quảng cáo dự kiến xuất hiện cuối cuộc trò chuyện, được nhắm mục tiêu theo chủ đề thảo luận. Người dùng sẽ có một số quyền kiểm soát như tắt quảng cáo, xem lý do mình thấy một mẫu quảng cáo cụ thể, tắt tính năng cá nhân hóa để làm mất khả năng nhắm mục tiêu.

OpenAI cam kết không hiển thị quảng cáo cho người được cho là dưới 18 tuổi và không bán dữ liệu người dùng cho nhà quảng cáo. Công ty cho biết, ChatGPT vẫn duy trì "tính độc lập của câu trả lời", tức quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời mà chatbot cung cấp.

Logo OpenAI và ChatGPT. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái mới đánh dấu bước ngoặt lớn với OpenAI, vốn dựa vào mô hình thu phí đăng ký. Điều này cho thấy áp lực tăng doanh thu trong bối cảnh công ty đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và có thể chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty vẫn đang lỗ và dự định chi 1.000 tỷ USD cho hạ tầng AI đến năm 2030, nhưng chưa hé lộ chi tiết về cách huy động vốn.

Giới phân tích cho rằng quảng cáo có khả năng đem lại nguồn doanh thu đáng kể nhờ 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT. Tuy nhiên, bước đi này có thể khiến một nhóm khách hàng khó chịu và tổn hại lòng tin vào sản phẩm.

Theo nhà phân tích Jeremy Goldman tại công ty nghiên cứu thị trường Emarketer (Mỹ), nếu quảng cáo vụng về hoặc mang tính cơ hội, người dùng sẽ chuyển sang chatbot đối thủ như Gemini của Google hay Claude của Anthropic. Nhưng ông cho biết thêm, động thái mới cũng có thể gây áp lực buộc đối thủ phải làm rõ triết lý kiếm tiền của mình, đặc biệt là những công ty định vị "không quảng cáo" ngay từ đầu.

Thu Thảo (Theo Reuters, TechCrunch)