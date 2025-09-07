Chatbot AI đang thay thế các trang đánh giá

Người dùng đang rời bỏ các trang review truyền thống và tìm đến chatbot AI để nhận được đánh giá sản phẩm chi tiết, không kèm link quảng cáo.

Trước đây, khi muốn tìm hiểu về một sản phẩm, người dùng thường tìm đến các trang đánh giá, nơi có bảng phân tích ưu nhược điểm, công cụ tính toán và so sánh trực tiếp. Tuy nhiên, theo thống kê của nền tảng Scrunch AI, nhiều người đang chuyển sang sử dụng chatbot như ChatGPT. Chỉ mất vài phút đặt câu hỏi, họ sẽ nhận được các thông tin cụ thể, khiến mô hình truyền thống khó cạnh tranh. Trang chuyên đánh giá sản phẩm tài chính NerdWallet ghi nhận doanh thu từ mảng thẻ tín dụng quý I/2025 giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do lưu lượng truy cập từ tìm kiếm tự nhiên giảm.

Logo ChatGPT trên một chiếc smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Kết quả này phản ánh xu hướng suy giảm chung trong ngành xuất bản trực tuyến do trợ lý AI. Ví dụ, Google triển khai tính năng AI Overviews giữa năm 2024 và đến hè năm nay, theo công cụ thống kê SimilarWeb, 37 trong số 50 trang tin tức hàng đầu ở Mỹ giảm truy cập so với cùng kỳ năm trước. Forbes và HuffPost chịu ảnh hưởng nặng nhất khi mất 40% lượng truy cập. Một số trang tiếp theo là CNN giảm 28%, NY Post giảm 27%, Fox News giảm 24% và Wall Street Journal giảm 17%.

"Dữ liệu cho thấy các sản phẩm AI mới mà Google công bố ảnh hưởng đến lưu lượng của nhà xuất bản tin tức", Danielle Coffey, Chủ tịch kiêm CEO của News/Media Alliance, nói với NY Post hôm 1/7.

Sự sụt giảm lưu lượng truy cập ảnh hưởng đặc biệt lớn đến các trang review do mô hình kinh doanh liên kết. Các trang này hưởng lợi bằng cách đóng vai trò trung gian, giúp người dùng sàng lọc thông tin, sau đó kiếm hoa hồng từ thương hiệu khi ai đó nhấp vào mua. Ví dụ, khi hỏi Google máy nướng bánh mỳ tốt nhất, người dùng sẽ nhận được một loạt đường link cung cấp các danh sách, đánh giá và bảng xếp hạng giúp đưa ra quyết định mua hàng.

Nhưng khi gửi cho chatbot cùng câu hỏi, người dùng chỉ đơn giản nhận được câu trả lời. Họ sẽ truy cập thẳng vào website của thương hiệu, bỏ qua hoàn toàn các website đánh giá, khiến những trang này không còn cơ hội kiếm tiền.

Stacker nhận định, với website đánh giá, lượng truy cập và doanh thu nhiều khả năng tiếp tục giảm. Các trang nhỏ có thể đóng cửa, trong khi trang lớn chật vật thích nghi với bối cảnh AI mới, chuyển hướng sang thỏa thuận cấp phép nội dung giống như nhiều hãng tin đang làm, hoặc khai thác nội dung do người dùng tự tạo giống Reddit để nâng cao độ tin cậy.

Với người dùng, sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích, dù vẫn kèm theo một số lo ngại. Họ biết nhiều bài đánh giá trực tuyến thực chất được trả tiền nên có xu hướng tìm những bài review chân thực hơn từ cộng đồng như ở mục đánh giá sản phẩm hoặc trên các nền tảng như Reddit. Nhưng các thương hiệu đang thâm nhập ngày càng nhiều vào những kênh này, khiến tính minh bạch giảm. Chatbot đưa ra khuyến nghị mà không gắn kèm liên kết tiếp thị, khiến người dùng cảm thấy đáng tin hơn. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu AI sử dụng cũng gây nghi ngờ về độ xác thực.

Tình hình thay đổi đáng kể với các thương hiệu. Trên trang review truyền thống, sản phẩm dù không đứng đầu vẫn có thể xuất hiện trong "Top 10" để thu hút khách hàng. Nhưng trong Chatbot, thường chỉ có một cái tên thắng cuộc, kèm thêm một hoặc hai lựa chọn thay thế. Nếu không có sản phẩm lọt vào danh sách này, thương hiệu sẽ gần như biến mất khỏi hành trình mua sắm của khách hàng. Điều đó biến khả năng hiển thị trong AI thành chiến trường marketing mới.

Thu Thảo (Theo Stacker, NY Post)