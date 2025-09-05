Chật vật vì ùn tắc trầm trọng ở cửa ngõ phía đông TP HCM

Mật độ xe đông cộng với cầu Bình Triệu nối quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng với khu vực Hàng Xanh hạn chế đi lại để sửa chữa, khiến cửa ngõ thành phố thường ùn tắc.

Giờ cao điểm sáng đầu tháng 9, từ quốc lộ 13 đổ về cầu Bình Triệu 2, dòng xe xếp hàng dài phủ kín làn đường kéo dài hơn 2 km. Ôtô nhích từng chút còn xe máy phải chen chúc tìm từng khoảng trống nhỏ để đưa người dân đi làm, đi học.

Ở hướng khác để về cầu Bình Triệu 2 là đại lộ Phạm Văn Đồng cũng xảy ra tình cảnh tương tự khi người dân phải mất nhiều thời gian lái xe do ùn ứ. Có hôm ùn tắc kéo dài, một số nhân viên văn phòng phải dùng điện thoại chụp ảnh báo về nơi làm viện lý do đi trễ. Bên cạnh nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh chở đi học cũng tỏ vẻ mệt mỏi trong khói bụi, tiếng còi inh ỏi.

Từ khi cầu Bình Triệu 1 bắt đầu cấm ôtô để sửa chữa hôm 26/8, quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng - hai tuyến huyết mạch cửa ngõ phía đông để đi khu vực Hàng Xanh và ra trung tâm thành phố thường xuyên ùn tắc.

Đi làm từ nhà ở gần cầu vượt Bình Phước về quận 1 cũ, anh Hoàng Bảo cho biết những ngày gần đây phải mất thời gian lái ôtô gấp đôi so trước. Mỗi sáng anh đi từ quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu ra đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh cũ) hoặc rẽ phải lên cầu Bình Lợi để đi Nguyễn Xí để về trung tâm thành phố.

Chiều tối anh lại phải đi qua vòng xoay Hàng Xanh đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lên cầu Bình Triệu 2 về nhà. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8, cả hai lộ trình này luôn ách tắc cả ngày lẫn đêm.

Theo anh Bảo, lái xe trong đám đông ùn tắc vất vả hơn do người đi xe máy thường luồn lách vào chỗ trống, tạt đầu bất chợt khiến tài xế phải tập trung để tránh va chạm, đôi lúc xảy ra cãi vã. "Cả hai hướng đi về phải qua cầu Bình Triệu đều ùn tắc đành phải chấp nhận, chứ đi đường vòng ra xa lộ Hà Nội để về nhà lại quá xa", anh Bảo nói.

Hướng tuyến hai cầu Bình Triệu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Bình Triệu 1 và 2 là hai cây cầu song song nhau bắc qua sông Sài Gòn. Đây là công trình nối giữa khu đông TP HCM với ngã 5 Đài liệt sĩ để ra Hàng Xanh qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh.

Đồng thời tuyến liên kết đến nhà ga Tân Cảng của tuyến metro số 1 và trung tâm TP HCM qua đường Ung Văn Khiêm. Từ cầu Bình Triệu đến vòng xoay Hàng Xanh hoặc nhà ga Tân Cảng đều có quãng đường khoảng 2 km. Tuy nhiên các tuyến đường lại nhỏ hẹp trong khi tập trung nhiều trường đại học, chung cư, trung tâm thương mại... có nhu cầu đi lại rất lớn.

Thêm vào đó, đoạn từ nút giao Hàng Xanh cùng hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh vốn đang là điểm đen về ùn tắc, lại hạn chế phương tiện gần đây dẫn đến tình hình giao thông càng phức tạp quanh khu vực cầu Bình Triệu.

"Đường từ Hàng Xanh về cầu Bình Triệu nhỏ hẹp, từ lâu đã kẹt xe triền miên giờ lại sửa chữa ngay lúc vào nhập học khiến tôi chở con đi học rồi đến nơi làm việc tốn thời gian mà mệt nhọc hơn", chị Thanh Nga nói. Theo chị, việc sửa cầu vào lúc nghỉ hè hoặc sau kì nghỉ Tết, lúc sinh viên, học sinh chưa đi học lại sẽ giảm bớt lưu lượng xe, hạn chế được kẹt xe như thời gian qua.

Kẹt xe ở đường Phạm Văn Đồng gần khu vực cầu Bình Triệu. Ảnh: Đình Văn

Đại diện đội CSGT Hàng Xanh cho biết khi cầu Bình Triệu 1 cấm ôtô, lực lượng chức năng đã tách một làn đường ở cầu Bình Triệu 2 cho xe đi qua và đặt dải phân cách ở hướng lên cầu để phân luồng. Việc này đã tạo thành nút thắt cổ chai ở lối lên cầu Bình Triệu 2 khiến phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển từ quốc lộ 13 về trung tâm thành phố.

Ở hướng về trong giờ tan làm buổi chiều, khu vực trước Đài liệt sĩ luôn có mật độ xe đông, cộng với ôtô giường nằm hay xuất phát từ Bến xe miền Đông cũ nên người dân cũng tốn nhiều thời gian lái xe trở về nhà.

Để hạn chế ùn tắc từ khi cầu Bình Triệu sửa chữa, đơn vị CSGT thực hiện nhiều biện pháp gồm bố trí lực lượng điều tiết từ dưới dạ cầu Bình Lợi, hướng xe từ Phạm Văn Đồng đi ra Nguyễn Xí thay vì qua cầu Bình Triệu. Việc này cùng với điều chỉnh thời lượng tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí hợp lý, giải quyết nhanh các sự cố giao thông ở khu vực.

Ôtô, xe máy ken đặc đường lên cầu Bình Triệu 2. Ảnh: Đình Văn

Ngoài ra, Phòng CSGT TP HCM cũng đã làm video hướng dẫn lộ trình thay thế đăng tải lên tiktok, facebook để người dân dễ nắm bắt. "Người dân khi lái xe qua khu vực này cũng nên chú ý giữ khoảng cách tránh va chạm, đi lại trật tự để tránh ùn ứ", đại diện đội CSGT Hàng Xanh nói.

Về phía đơn vị thi công, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã sắp xếp thực hiện một số hạng mục nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 vào ban đêm hoặc tránh giờ cao điểm giảm thời gian hạn chế làn đường của xe máy qua cầu. Trung tâm cũng lập nhóm trao đổi qua zalo để báo cáo tình hình, phối hợp điều tiết và kịp thời xử lý ngay va chạm, ùn tắc; đồng thời thúc đẩy thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong 3 tháng.

Đình Văn