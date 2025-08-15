Chật vật vì giá thuê chung cư leo thang

Hà NộiNhận thông báo mức thuê căn hộ tăng thêm 15% khi hết hạn hợp đồng, vợ chồng anh Phúc chấp nhận chuyển sang khu xa hơn để có giá rẻ.

Anh Hoàng Phúc, quê ở Thái Nguyên, cho biết gia đình anh chuẩn bị chuyển nhà lần thứ hai vì chủ đòi tăng giá thuê chung cư. Năm ngoái, vợ chồng anh thuê một căn diện tích 55 m2, hai phòng ngủ tại phân khu đã bàn giao 3 năm ở khu đô thị phía tây Hà Nội, giá 9,5 triệu đồng một tháng. Đầu năm hết hạn hợp đồng, chủ nhà đầu tư thêm nội thất và tăng thêm 20% tiền nhà, lên 11,5 triệu, chưa tính các chi phí dịch vụ.

Để tiết kiệm chi phí, gia đình anh chuyển sang căn nhỏ hơn có một phòng ngủ trong cùng phân khu, giá thuê gồm nội thất khoảng 9 triệu đồng một tháng. Mới ở được nửa năm, chủ nhà bán căn này gấp và hợp đồng thuê chuyển nhượng sang chủ mới. Tuy nhiên, chủ mới cho hay hết hạn thuê sẽ nâng thêm 15% vì cho rằng "giá nhà tăng liên tục nên mức thuê cần tăng theo".

"Vợ chồng tôi tính chuyển sang dự án xa hơn để có không gian rộng rãi mà tiền thuê vẫn hợp lý", anh Phúc cho hay.

Tương tự, Thu Uyên (quê Hải Phòng) cho biết bất ngờ khi căn hộ mình thuê ổn định hai năm qua ở phường Thanh Xuân bị tăng giá thêm 15%. Căn này gồm 3 phòng ngủ, giá thuê gần 15 triệu đồng. Đầu tháng 8, hết hạn hợp đồng, chủ nhà báo tăng lên 17 triệu do đầu tư thêm thiết bị phòng cháy riêng. Nếu không đồng ý, Uyên và nhóm bạn phải chuyển đi sớm vì chủ cho hay "nhiều khách muốn thuê".

Khảo sát các căn hộ cùng tòa, giá thuê cũng đắt tương đương. Một số căn được chủ thay nội thất mới và tăng thêm 3 triệu đồng. Uyên cho biết quyết định trả lại căn hộ và chuyển sang thuê chung cư mini trong ngõ. "Thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm được tiền thuê nhà bao nhiêu hay bấy nhiêu", chị chia sẻ.

Một dãy tòa chung cư ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Diễn biến tăng giá thuê chung cư của Hà Nội cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu ghi nhận. Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết các quận trung tâm gần như "vắng bóng" phân khúc chung cư thương mại có giá dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Mặt bằng mức thuê căn hộ một phòng ngủ là 10-15 triệu đồng, còn hai phòng ngủ khoảng 15-20 triệu đồng một tháng.

Tại các quận, huyện xa trung tâm, giá thuê chung cư trung bình 6,5-15 triệu đồng mỗi tháng, tùy diện tích. Trong khi 5 năm trước, mặt bằng khu vực này chỉ khoảng 4-8 triệu đồng.

Tương tự, dữ liệu của kênh rao tin địa ốc trực tuyến Batdongsan cho thấy giá chào thuê trung bình tại nhiều chung cư đắt thêm 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí có dự án tới 20% sau một năm. Đơn cử, tại Imperia Smart City, giá thuê phổ biến đạt 12 triệu đồng một tháng, tăng hơn 20% so cùng kỳ hay tại Indochina Plaza Hanoi, tăng 18% sau một năm. Một khảo sát chân dung người thuê của kênh này chỉ ra phần lớn người tham gia cho rằng tiền thuê nhà nên giảm tới 20%.

Theo ghi nhận của VnExpress, giá thuê chung cư tại nhiều dự án có xu hướng tăng 5-10% so với năm ngoái. Đơn cử căn hộ ba phòng ngủ tại dự án mặt đường Nguyễn Tuân cho thuê 18-19 triệu đồng một m2, gồm nội thất, nhỉnh 5% so với đầu năm. Hay một số căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án đã bàn giao 5 năm ở đường Duy Tân là 19-20 triệu một tháng, tăng 10% so với năm ngoái.

Lý giải diễn biến trên, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho rằng căn hộ liên tục tăng trong thời gian qua đã kéo giá thuê leo thang. Ông nói, tỷ suất lợi nhuận cho thuê của chung cư khá hấp dẫn trong các phân khúc bất động sản nên được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Từ năm ngoái đến nay, giá nhà tại nhiều dự án liên tục leo thang, 40-50% sau một năm, khiến không ít chủ nhà tăng tiền thuê nhằm "giữ giá trị cho tài sản".

Cùng quan điểm, chuyên gia đơn vị nghiên cứu Avison Young cho biết nhu cầu tăng mạnh góp phần đẩy giá thuê nhà đi lên. Nhu cầu này đến từ lượng lớn người dân chuyển hướng từ mua sang thuê trong bối cảnh chung cư ngày càng đắt đỏ. Cùng với đó, việc mở rộng các khu công nghiệp ở nhiều tỉnh, thành lân cận cũng làm tăng nhu cầu thuê nhà ở cho chuyên gia, người lao động. Tuy nhiên, những hạn chế nhất định về nguồn cung khiến nhiều người vẫn chọn thuê nhà tại Hà Nội, khiến giá tăng.

Thuê nhà đắt đỏ tạo thách thức cho người thuê, nhất là gia đình trẻ. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhìn nhận khi tiền thuê nhà chiếm tới 35-50% thu nhập, trừ các chi phí sinh hoạt, người trẻ "gần như không có khả năng tích lũy".

Nhiều người đã chọn giải pháp tìm nhà rẻ hơn, thu hẹp không gian sống, thậm chí rời khỏi các thành phố lớn. Theo kết quả thăm dò mới đây của VnExpress với hơn 7.800 độc giả, có gần 1.100 người cho biết có kế hoạch rời Hà Nội chuyển về quê sinh sống vì giá mua và thuê nhà đều cao.

Chủ tịch VARS cho biết xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đô thị và các tỉnh ngày càng rõ nét do mức thuê thấp hơn khoảng 20-30% so với trung tâm. Tuy nhiên, xu hướng này cũng gặp nhiều khó khăn bởi hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển đồng bộ, chi phí đi lại tăng lên.

Chuyên gia khuyến nghị giải pháp cần phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn với giá rẻ, bên cạnh việc thúc đẩy nhà ở xã hội. Quỹ nhà cho thuê này nên ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân, viên chức, lao động làm trong ngành nghề trọng điểm.

Chủ tịch VARS gợi ý mô hình ký túc xá cho lao động đô thị, tương tự tại Singapore. Theo đó, chính phủ nước này cung cấp căn hộ giá rẻ cho người trẻ, người độc thân và lao động có trình độ thông qua hai chương trình, gồm Public Rental Scheme (PRS, cho thuê công cộng) và BTO (Build-to-Order, đăng ký mua căn hộ từ khi dự án còn "trên giấy" với giá thấp hơn thị trường), do Ủy ban Phát triển nhà ở quản lý.

Lao động trẻ mới ra trường, chưa có khả năng mua nhà, có thể thuê căn hộ công cộng với giá thấp hơn thị trường 40-50%. Khi có đủ tài chính, họ có thể mua căn hộ theo diện BTO với chương trình trợ giá cùng lãi suất thấp.

Cùng với đó, chuyên gia khuyến nghị các chủ đầu tư nên ưu tiên phân khúc sản phẩm có giá phù hợp với nhu cầu đa số người dân. Việc chạy đua làm nhà cao cấp được dự báo kéo theo sức mua giảm sút. "Bởi người có nhu cầu mua nhà ở thì không đủ khả năng, còn nhà đầu tư chán nản khi tỷ suất cho thuê thấp, giá vốn cao", ông Đính nói.

Ngọc Diễm