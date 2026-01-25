Chật vật tìm ‘khách sạn’ cho thú cưng nghỉ Tết

Chấp nhận trả phí gấp đôi ngày thường, nhiều chủ nuôi vẫn bị từ chối do các cơ sở lưu trú cho chó mèo đã kín lịch từ đầu tháng 12 âm lịch.

Gần một tuần nay, Minh An, 27 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội liên hệ hơn 10 cơ sở lưu trú thú cưng để đặt chỗ cho hai con chó phốc sóc trong 9 ngày nghỉ Tết, nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Do kỳ nghỉ năm nay dài, các nơi quen thuộc đều thông báo kín lịch từ đầu tháng.

Quê ở Hà Tĩnh, xe khách lại từ chối vận chuyển động vật, An buộc phải tìm nơi gửi hai chú chó vì lo ngại thả rông ở quê dễ bị bắt trộm. Cô cũng không dám để vật nuôi tại nhà trọ mà không có người chăm sóc.

Chú chó của Minh An ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mọi năm trước, An thường chi 250.000-350.000 đồng mỗi ngày để gửi thú cưng. Năm nay, các cơ sở uy tín đều quá tải, một số nơi nhỏ lẻ còn nhận khách nhưng lại nhốt chung 2-3 con mỗi chuồng. Lo ngại xảy ra xung đột, An tiếp tục lùng sục phòng riêng.

Cô dự tính chuyển sang phân khúc cao cấp với giá trên 400.000 đồng một ngày. "Chi gần 4 triệu đồng thuê chỗ ở cho chó, bằng một phần ba tiền lương tháng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác", An nói.

Anh Trọng Thu, 33 tuổi, ở Hà Nội mất nhiều ngày tìm kiếm trên các hội nhóm mới có chỗ gửi chó mèo. Anh cho biết mọi năm đến 23 tháng Chạp đặt chỗ vẫn kịp, nhưng năm nay lượng khách tăng đột biến khiến anh bị động.

Thu quyết định chi hơn 5 triệu đồng để thuê phòng "Penthouse" – không gian rộng, có đồ chơi và đệm nằm – cho một chó và một mèo từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Mức giá phòng là 220.000 đồng mỗi đêm, chưa kể phụ phí ngày lễ và tiền thức ăn, spa.

"Tôi chấp nhận thuê giá cao để đổi lấy sự yên tâm khi về quê. Ở đây nhân viên gửi video báo cáo hàng ngày, không gian thoáng đãng", chàng trai quê Thái Bình cho hay.

Ghi nhận tại một số hệ thống lưu trú chuyên nghiệp ở Hà Nội và TP HCM cho thấy tình trạng "cháy phòng" xuất hiện sớm. Anh Ngô Trọng Đạt, chủ hệ thống Kimi Pet, cho biết lượng khách đặt chỗ dịp Tết này tăng mạnh, đặc biệt là nhóm khách đi du lịch hoặc về quê dài ngày.

Để đảm bảo chất lượng, hệ thống giới hạn nhận 50-70 con mỗi cơ sở. Mức giá lưu trú dao động 150.000-620.000 đồng một ngày tùy cân nặng và hạng phòng.

"Chúng tôi có 4 hạng phòng, từ cơ bản đến các gói cao cấp như Penthouse hay Villa. Ở hạng VIP, thú cưng có không gian riêng, đồ chơi, đèn ngủ và vật dụng leo trèo", anh Đạt nói.

Chị Thanh Hà, chủ chuỗi 5 cơ sở chăm sóc thú cưng tại Hà Nội và TP HCM, đã phải từ chối khách không đặt trước từ hai tuần nay. Dịp này, cơ sở của chị chỉ ưu tiên khách thân thiết, giới hạn 20-40 suất mỗi chi nhánh. Mức giá tăng 10-15% để chi trả lương nhân sự làm xuyên Tết.

Lý giải sức hút của dịch vụ, các chủ cơ sở cho rằng người nuôi ngày càng khắt khe về điều kiện sống của vật nuôi. Họ yêu cầu thực đơn nhập khẩu, nước uống tinh khiết, vệ sinh và cập nhật hình ảnh hàng ngày.

"Việc giới hạn số lượng là bắt buộc để đảm bảo sức khỏe và tâm lý cho thú cưng, tránh tình trạng quá tải gây căng thẳng cho các bé trong kỳ nghỉ dài", anh Đạt nói. Ở Kimi vật nuôi lưu trú từ một tuần đến một tháng được giảm từ 10-20%.

Chật vật tìm ‘khách sạn’ cho thú cưng nghỉ Tết Chó, mèo của anh Trọng Thu, 33 tuổi ở Hà Nội trong một lần lưu trú khách sạn. Video: Nhân vật cung cấp

Trước chi phí leo thang, một số người chọn phương án khác. Anh Tuấn Tú (TP HCM) nuôi chó Golden nặng 15 kg. Năm nay, báo giá lưu trú tăng từ 350.000 đồng lên 450.000 đồng mỗi ngày do chi phí nhân công và ngày nghỉ dài.

Thấy mức phí vượt quá khả năng, anh Tú quyết định gửi chó tại nhà người quen có sân vườn với chi phí hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng. "Đây là giải pháp tối ưu kinh tế hơn, dù cơ sở vật chất không chuyên nghiệp bằng 'khách sạn'", anh Tú chia sẻ.

Quỳnh Nga