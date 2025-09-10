Chật vật rao bán nhà ở Mỹ

Ít người đủ khả năng mua nhà khiến các chủ bất động sản tại Mỹ hạ giá nhiều lần, nhưng vẫn vắng khách.

Sau hai tháng rao bán và ba lần đón người đến xem nhà, Doug McCormick, 80 tuổi, chưa tìm được người mua cho căn 4 phòng ngủ, 4,5 phòng tắm tại Evergreen, bang Colorado.

Ban đầu, ông rao giá 1,3 triệu USD, rồi hạ xuống 1,28 triệu USD nhưng vẫn "ế". Ông đang cân nhắc việc cho thuê. "Đó là điều tôi luôn ám ảnh. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ cần một người mua thôi", ông nói.

Tại ngoại ô Nam Miami, Tammy Tullis rao bán căn nhà 4 phòng ngủ vào tháng 6 với giá 2,8 triệu USD. Nhưng khi giảm thêm 100.000 USD, cô mới đón được khách đến xem nhà. Tuy nhiên, những người có nhu cầu lại muốn cô giảm tiếp 400.000-500.000 USD. Tháng trước, cô dừng rao bán căn nhà. "Tôi muốn bán, nhưng không vội", Tullis nói.

Trường hợp của McCormick hay Tammy Tullis không hiếm. Khi nhu cầu chậm lại, một số người bán đã nhiều lần hạ giá nhưng vẫn không có người mua. "Chúng ta đang chứng kiến giá giảm đáng kể nhưng đôi khi vẫn chưa đủ. Nhà vẫn nằm im", Annie Foushee, môi giới của Redfin tại Denver bình luận.

Nhà rao bán tại khu Capitol Hill, Washington. Ảnh: Reuters

Giá nhà niêm yết trung bình tại Austin và Miami đã giảm lần lượt 4,9% và 4,7% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Các khu vực đô thị khác có giá niêm yết giảm mạnh gồm Chicago (4,4%), Los Angeles (4,2%) và Denver (4%).

Trên toàn quốc, giá nhà niêm yết trung bình tăng nhẹ trong tháng 7 so với cùng kỳ 2024, lên 439.450 USD, theo Realtor. Trong khi đó, công ty môi giới bất động sản này cho biết mức giá cao nhất khách hàng có thu nhập trung bình tại Mỹ có thể chi trả cho một ngôi nhà là 298.000 USD.

Thực tế, 7 tháng đầu năm, doanh số nhà hiện hữu giảm khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức thấp nhất gần 30 năm. Ngày càng nhiều nhà được rao và vẫn chưa bán được do người mua không muốn hoặc không thể thực hiện giao dịch. Số nhà rao bán đã tăng trong tháng 7, tháng thứ 21 liên tiếp. Mức này cao hơn gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ít người đủ khả năng mua nhà, cùng sự bất ổn về triển vọng kinh tế, việc làm và lãi suất thế chấp gây áp lực buộc người bán phải nhượng bộ khi giao dịch. Ở một số thị trường, chủ yếu tại miền Nam và miền Tây, chủ nhà mong muốn có được khách phải đưa ra ưu đãi sâu hơn.

Lindsay Olesberg từng rao bán căn 4 phòng ngủ ở ngoại ô Albuquerque (New Mexico) với giá 835.000 USD vào tháng 6/2024 sau khi chồng cô tìm được công việc mới ở Texas. Nhưng họ phải mất hơn một năm để sang tay ngôi nhà, sau nhiều lần hạ giá. Cuối cùng, họ đồng ý bán thấp hơn 40.000 USD so với ban đầu.

Trong khi đó, việc mua nhà mới tại Austin (Texas) dễ dàng hơn nhiều. Vợ chồng Olesberg không gặp nhiều khó khăn khi tìm căn hộ đúng ý và phù hợp khả năng chi trả ở Austin. Bởi lẽ, tồn kho ở thị trường này đã tăng gần 60% vào tháng 7 so với mức trước đại dịch.

Kết quả, họ mua được một căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm với giá 735.000 USD, thấp hơn 30.000 USD so với niêm yết ban đầu. Người bán cũng đồng ý chi 1.000 USD tiền phí. "Chúng tôi đã bán được nhà ở New Mexico với giá thấp hơn mong muốn. Nhưng thị trường địa ốc tại Austin đang thuộc về người mua nên giá cả giảm xuống", cô nói.

Anh Kỳ (theo AP)