Bạn trai lăng nhăng nhưng nếu chia tay, tôi sẽ phải rời khỏi Mỹ

Tôi không muốn trở về khi tương lai còn dang dở nhưng cũng không biết phải tiếp tục thế nào với một người như vậy.

Tôi quen bạn trai được hơn một năm rưỡi. Sáu tháng đầu, anh ấy mập mờ, chẳng chịu chính thức nên tôi hỏi thẳng: "Nếu muốn quen thì quen đàng hoàng, đừng lập lờ". Sau đó anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ và anh trai anh ở cùng, từ đó tôi gần như ở lại nhà anh mỗi tối. Tôi là du học sinh ở Mỹ, sống chung với chị gái, nhà chật chội nên sang nhà anh thấy thoải mái, rộng rãi. Anh hơn tôi 12 tuổi, chững chạc, hiểu chuyện, lãng mạn và tâm lý, đúng kiểu người đàn ông mà tôi nghĩ mình có thể dựa vào. Cả hai cùng vùng miền, hoàn cảnh gia đình cũng tương đồng, tôi thật sự nghĩ mình đã gặp đúng người.

Nhưng rồi một ngày, một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi, gửi hàng loạt đoạn chat thân mật giữa anh và một người phụ nữ khác, chat yêu thương, chat sex, hứa hẹn, thậm chí còn ngọt ngào hơn những gì anh từng nói với tôi. Người phụ nữ ấy bằng tuổi anh, là bạn cũ từ thời sinh viên, năm xưa anh từng theo đuổi nhưng bị từ chối. Chị ấy kết hôn, sinh con rồi ly dị sau 10 năm. Khi đó anh lại tìm đến, qua lại với chị suốt 3 năm, ngay trước khi tôi xuất hiện. Tôi mới biết, bạn gái trước của anh cũng bị người phụ nữ này "vạch mặt" khiến họ chia tay. Và giờ đến lượt tôi.

Hai lần có bạn gái chính thức, anh vẫn không dứt được mối quan hệ đó. Chị ấy nói chị 38 tuổi, không sinh con được nữa, còn anh thì cần một người vợ trẻ "hợp văn hóa gốc Bắc" và có thể sinh cháu trai nối dõi. Điều khiến tôi đau nhất là: bên tôi, anh hay nóng nảy, cãi vã; còn bên chị ấy, họ chưa từng cãi nhau, anh lại chiều chuộng chị từng chút. Có hôm anh nói đi gặp bạn trai nhưng thực ra là hẹn hò với chị ấy. Chị gửi tôi xem cả tin nhắn và ngày giờ. Cái tivi anh mang về nhà nói bạn tặng chính là chị ấy mua. Khi tôi đối chất, anh bảo: "Anh chỉ quen cô ta kiểu FWB thôi, người anh yêu là em". Nhưng mỗi khi nhớ lại tin nhắn của họ, tôi thấy buồn nôn, ghê tởm, không thể gần gũi như trước.

Tôi biết nếu dứt, tôi phải rời khỏi Mỹ, vì anh có quốc tịch, có thu nhập, đủ điều kiện bảo lãnh tôi ở lại. Tôi không muốn trở về khi tương lai còn dang dở nhưng cũng không biết phải tiếp tục thế nào với một người như vậy. Chị kia từng bị anh bỏ rơi hai lần, lần này chị không tha, còn khiến anh mất việc. Chị giàu, có luật sư riêng, đủ sức khiến anh trả giá. Nhưng tôi không hiểu, tôi trẻ hơn, yêu anh thật lòng, đáp ứng anh mọi điều, sao anh vẫn quay lại với một người "cũ" như thế? Các bạn ơi, tôi nên làm gì? Nếu ở lại, liệu có tương lai không, hay rồi anh lại quay về bên người đàn bà ấy một lần nữa?

Thu Thủy