Chất lượng không khí ở TP HCM suy giảm

Chất lượng không khí tại TP HCM năm 2025 có dấu hiệu suy giảm so với trước, chủ yếu do ô nhiễm bụi mịn và tiếng ồn giao thông.

Thông tin được nêu trong báo cáo thực hiện Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước và giám sát nguồn thải năm 2025. Kết luận dựa trên kết quả quan trắc tại 118 điểm, gồm 36 điểm ở TP HCM, 29 điểm tại Bình Dương (12 đợt/năm) và 53 điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu (6 đợt/năm).

Các thông số theo dõi gồm bụi tổng TSP, PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, benzen, toluen, xylen, styren, yếu tố khí tượng và tiếng ồn.

Theo báo cáo, trong năm 2025, nồng độ bụi TSP và PM10 tại TP HCM có xu hướng tăng, tập trung ở khu vực giao thông lớn, gần khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển và nơi khai thác khoáng sản. Ngược lại, tại một số khu dân cư, nồng độ bụi không tăng đáng kể, thậm chí có xu hướng giảm.

TP HCM mù mịt sương, sáng 17/12. Ảnh: Quỳnh Trần

Đáng chú ý, bụi PM2.5 - loại bụi siêu mịn gây hại trực tiếp đến sức khỏe - đã vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 4,6 lần tại một số điểm giao thông và công nghiệp, trong khi năm trước vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Nồng độ benzen, chất độc thuộc nhóm gây ung thư, cũng tăng và vượt quy chuẩn tại một số điểm giao thông. Tiếng ồn giảm nhẹ so với trước nhưng vẫn vượt ngưỡng tại các trục giao thông chính và khu xử lý chất thải rắn, do mật độ phương tiện cao, hoạt động xây dựng, mở rộng hạ tầng và vận chuyển vật liệu.

Các thông số khác như SO2, NO2, CO, Pb và độ rung nhìn chung ổn định, trong giới hạn cho phép.

Nguồn phát thải chính được xác định đến từ giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt dân sinh và tác động liên tỉnh từ Đồng Nai, Long An.

Từ kết quả quan trắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá chất lượng không khí TP HCM năm 2025 đã có dấu hiệu suy giảm, dù chỉ số AQI hằng ngày vẫn chủ yếu ở mức tốt, chiếm 56-87% số ngày trong năm. Số ngày ở mức kém chiếm 4-11%, chỉ ghi nhận một ngày ở mức xấu và không có ngày nào ở mức rất xấu hoặc nguy hại.

Theo cơ quan chuyên môn, áp lực môi trường tại TP HCM ngày càng lớn do dân số hơn 14 triệu người, khoảng 12,7 triệu ôtô, xe máy cùng quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. Việc kiểm soát chất lượng không khí, đặc biệt trong giờ cao điểm, cần được siết chặt hơn.

Về giải pháp, thành phố đề xuất lắp đặt thêm 157 điểm quan trắc không khí để tăng khả năng theo dõi, cảnh báo sớm và kiểm soát nguồn thải. Song song đó, ngành xây dựng kiến nghị lộ trình "xanh hóa" giao thông, mở rộng phương tiện sử dụng điện và năng lượng sạch, thí điểm vùng phát thải thấp, siết kiểm soát khí thải xe máy và yêu cầu các công trình xây dựng thực hiện biện pháp giảm bụi trong thi công.

Lê Tuyết