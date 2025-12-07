Sau một tuần cải thiện nhờ thời tiết, tối 7/12 chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, trạm AQI vượt 200, bụi mịn PM2.5 gia tăng.

Lúc 21h, trạm quan trắc của Cục Môi trường đặt tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI 216, tương đương mức rất xấu, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tác nhân ô nhiễm chủ yếu là bụi mịn PM2.5. Chỉ số này bắt đầu tăng từ 15h hôm qua, vượt mức kém, duy trì ở ngưỡng xấu và đến 20h tối nay tăng lên mức rất xấu.

Hai trạm đo khác tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số 183, trạm công viên Khuất Duy Tiến là 152. Cùng thời điểm, hệ thống quan trắc môi trường không khí của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ hiển thị ba trạm đo, trong đó trạm tại công viên Khuất Duy Tiến ghi nhận chỉ số 153.

Theo trang tổng hợp dữ liệu IQAir, tối 7/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ ba thế giới với chỉ số 219, xếp sau Lahore của Pakistan 291 và Delhi của Ấn Độ 221. Trước đó một giờ, Hà Nội từng đứng đầu với chỉ số 230. Trên hệ thống này, nhiều khu vực nội thành cũng ở mức rất xấu như Tây Hồ 276, Vĩnh Tuy 233, Hoàn Kiếm 219, Hà Đông 224. Tại miền Bắc, trạm Bắc Giang hiển thị chỉ số 162, Thái Nguyên 199.

Người tham gia giao thông trong môi trường không khí ô nhiễm ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Cục Môi trường dự báo ngày 8/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số khoảng 230, sang ngày 9/12 tăng lên 237. Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh trong ngày 8/12 và đến ngày 9/12 có thêm Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn cũng được dự báo ở ngưỡng rất xấu.

Trước diễn biến ô nhiễm nghiêm trọng, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón vận hành nghiêm hệ thống xử lý khí thải, tuyệt đối không xả thải chưa xử lý, giảm công suất khi chỉ số ô nhiễm vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu các công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng các hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để tránh ùn tắc làm gia tăng ô nhiễm. Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép. Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm và Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường học hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.

Gia Chính