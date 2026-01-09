Chất lượng không khí Hà Nội trở lại mức rất xấu

Sau nhiều ngày chất lượng không khí mức trung bình, từ sáng 9/1, tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội đã gia tăng trở lại.

Lúc 8h, chỉ số chất lượng không khí AQI tại trạm cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng là 228 tương đương với mức rất xấu. Ô nhiễm không khí ở trạm này bắt đầu lên ngưỡng này từ 3h. Trạm đo tại công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số là 182 tương đương mức xấu, trạm 556 Nguyễn Văn Cừ là 177.

Trang IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5 thế giới với chỉ số tổng là 190, đứng đầu là Kolkata (Ấn Độ) 220. Trên hệ thống này cũng hiển thị hàng chục điểm không khí ở mức rất xấu như tại Thanh Xuân, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Đông, Tây Hồ.

Trước đó, chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì ở mức trung bình đến kém trong nhiều ngày do không khí lạnh liên tục tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khuếch tán bụi. Tuy nhiên từ hôm qua, khi không khí lạnh ổn định, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn tạo ra hiện tượng nghịch nhiệt thì chỉ số ô nhiễm bắt đầu gia tăng.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người; chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn. Theo cơ quan chức năng, ô nhiễm không khí hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Ngoài Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu cũng được ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Linh (TP Hưng Yên cũ), tỉnh Hưng Yên chỉ số AQI là 214, cầu Thái Bình (TP Thái Bình cũ) 215. Một số nơi chỉ số ô nhiễm cũng ở mức cao như, Quan Triều (Thái Nguyên), Hải Dương (Hải Phòng).

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo ngày mai chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn duy trì ở mức rất xấu. Trong khi đó, hệ thống dự báo chất lượng không khí của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định Hà Nội đang bước vào đợt ô nhiễm không khí đến ngày 14/1. Trong đó cao điểm ô nhiễm sẽ vào ngày 11/1.

Bản đồ ô nhiễm không khí ở miền Bắc, sáng 9/1. Ảnh: VietnamAir

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, Cục Viễn thám quốc gia, cho biết đơn vị đang triển khai giám sát các điểm nóng gây ô nhiễm không khí bằng hai phương pháp gồm ảnh vệ sinh có độ phân giải cao, siêu cao. Phương pháp này cho phép bao quát toàn bộ thành phố, theo dõi các khu vực xây dựng, làng nghề và phát hiện những dấu hiệu phát thải như ống khói hay điểm đốt mở.

Trung tâm cũng sử dụng thiết bị bay không người lái Matrice 300 RTK để giám sát chi tiết và xử lý các tình huống phát sinh theo thời gian thực. Drone giúp ghi nhận hình ảnh cận cảnh tại các điểm nóng như đốt rác, đốt rơm rạ hay phát thải cục bộ, cung cấp dữ liệu trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Qua triển khai, các đơn vị chức năng đã xác định 68 công trường xây dựng cùng 14 làng nghề tái chế nhựa, sắt thép cần theo dõi trọng điểm. Nhiều công trình xây dựng là nguồn phát sinh bụi nếu không che chắn, kiểm soát đúng quy định.

Gia Chính