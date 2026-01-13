Chất lượng không khí Hà Nội rất xấu

Trời chuyển nắng hanh gây ra tình trạng nghịch nhiệt, bụi không có điều kiện khuếch tán dẫn tới mức độ ô nhiễm không khí gia tăng, ở mức rất xấu.

9h ngày 13/1, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đặt tại cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ AQI là 225, tương đương với mức rất xấu, cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Trạm đặt tại công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến ghi nhận chỉ số AQI là 179; trạm tại đường Nguyễn Văn Cừ không hiển thị số liệu.

Nội thành Hà Nội bao trùm lớp bụi mờ do ô nhiễm không khí. Ảnh: Hoàng Giang

Trang IQAir chuyên về giám sát về chất lượng không khí xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới, với chỉ số tổng là 270, đứng sau Delhi (Ấn Độ) 420. Hệ thống này cũng hiển thị nhiều điểm chỉ số AQI ở mức nguy hại như tại Hồ Tây là 565, Xuân Tảo 431, Quán Thánh 424, Hoàn Kiếm 380, Hoàng Quốc Việt 310, Lò Đúc 306.

Ngoài Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu cũng được ghi nhận tại cầu Thái Bình (Hưng Yên) với chỉ số 210, TP Thái Nguyên cũ (Thái Nguyên) 206 và 5 trạm đo khác ở Bắc Ninh, Phú Thọ AQI ở mức xấu.

Trước đó, chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì ở mức trung bình đến kém trong nhiều ngày do không khí lạnh liên tục tăng cường tạo điều kiện khuếch tán bụi. Tuy nhiên từ ngày 9/1, khi không khí lạnh ổn định, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn tạo ra hiện tượng nghịch nhiệt thì chỉ số ô nhiễm bắt đầu gia tăng.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người; chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn. Theo cơ quan chức năng, ô nhiễm không khí hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5.

Mức độ ô nhiễm ở các tỉnh thành miền Bắc. Ảnh: Vietnamair

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì ở mức rất xấu hết hôm nay. Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ giảm dần từ nay đến 19/1.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đang phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp cấp bách để giảm ô nhiễm không khí. Từ tháng 9, Cục Môi trường đã thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo tiến độ kiểm soát ô nhiễm không khí hằng tuần đến Chính phủ.

Mạng lưới quan trắc được tăng cường thông qua lắp đặt các thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hệ thống trạm đo cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo sớm trước 2-3 ngày để người dân chủ động phòng ngừa. Bộ cũng đưa thiết bị bay không người lái để giám sát các hoạt động đốt phế thải, rơm rạ.

Ngoài ra, khi xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương kích hoạt ngay biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường, kiểm soát 100% công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt mở; các tập đoàn lớn rà soát hoạt động, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu.

Gia Chính