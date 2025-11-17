Sáng nay, cả ba trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường cho thấy chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu (AQI 151-200).

Trạm đặt tại cổng Parabol, Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, lúc 8h chỉ số AQI 173. Trạm tại công viên Khuất Duy Tiến trên đường Nhân Chính là 151; trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ là 156.

Nguyên nhân ô nhiễm chính là bụi mịn PM 2.5. Tình trạng ô nhiễm không khí bắt đầu nghiêm trọng từ hôm qua khi các yếu tố khí tượng không thuận lợi cho việc khuếch tán như lặng gió, nghịch nhiệt.

Cổng thông tin quan trắc môi trường của TP Hà Nội chỉ hiển thị chỉ số của 4 trạm, trong đó ba trạm trùng với Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Trạm còn lại tại số 46 Lưu Quang Vũ hiển thị chỉ số ở mức kém. Các năm trước, hệ thống quan trắc ô nhiễm không khí của Thủ đô thường xuyên hiển thị 20-30 trạm.

Cùng lúc này, IqAir - trang chuyên tổng hợp dữ liệu các trạm quan trắc không khí trên toàn thế giới xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5, dưới hai thành phố của Ấn Độ, một của Pakistan và một của Uzbekistan.

Chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu nhưng các địa phương xung quanh không ghi nhận tình trạng này. Trạm tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh), Tân Quang (Hưng Yên) chỉ số AQI dưới 50 tương đương với mức tốt. Các trạm ở Gia Bình, Từ Sơn, Thuận Thành (Bắc Ninh); Việt Trì (Phú Thọ) mức trung bình.

Cục Môi trường cho biết Hà Nội bắt đầu cao điểm ô nhiễm không khí, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nguồn gây ô nhiễm gồm hoạt động giao thông, xây dựng, công nghiệp, dân sinh và điều kiện khí hậu.

TP Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, trong đó có việc loại bỏ xe máy xăng trong vành đai 1 từ tháng 7/2026; mở rộng ra vành đai hai vào năm 2028 và hai năm sau sang vành đai 3.

Ở Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Quy chuẩn khí thải phương tiện ôtô, xe môtô, xe gắn máy. Theo dự thảo mới nhất, Hà Nội, TP HCM dự kiến kiểm định khí thải từ 1/7/2027, một năm sau mở rộng sang các thành phố trực thuộc trung ương còn lại và đến năm 2030 mở rộng ra cả nước.

Về quy chuẩn, dự kiến xe môtô sản xuất trước năm 2008 áp dụng mức một; từ 2008 đến 2016 mức hai; từ 2017 đến 30/6/2026 mức ba và từ tháng 7/2026 đến nay áp mức 4. Với xe gắn máy áp mức một cho xe sản xuất trước 2016, mức hai cho xe từ 2017 đến 30/6/2026 và mức ba cho xe từ tháng 7/2027.

Riêng Hà Nội, TP HCM từ tháng 1/1/2028 môtô, xe gắn máy lưu thông phải đạt mức hai trở lên.

