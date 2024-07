Chất lượng giảng dạy kinh doanh chuẩn quốc tế tại Pháp

Giáo dục đại học ở Pháp nổi tiếng với hệ thống kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh toàn cầu, mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng, môi trường học tập quốc tế...

Trong các bảng xếp hạng và khảo sát uy tín, emlyon Business School luôn nằm trong top những trường kinh doanh hàng đầu tại Pháp, châu Âu và thế giới. Chất lượng được đánh giá qua hệ thống chương trình học gồm nhiều tiêu chí như chất lượng nghiên cứu, sự hài lòng của sinh viên và mức lương sau khi tốt nghiệp.

Phối cảnh trường kinh doanh emlyon, Pháp. Ảnh: Trường kinh doanh emlyon

Emlyon Business School cung cấp phương pháp học tập sáng tạo cùng triết lý giáo dục "early maker", biến việc học thành hành trình trọn đời bằng lựa chọn khác biệt trong môi trường giáo dục. Ngoài truyền tải kiến thức, trường cung cấp chuỗi các trải nghiệm học tập theo hướng "học để làm, làm để học" (doing to learn, learning to do), giúp sinh viên kết nối suy nghĩ và hành động.

Thông qua trải nghiệm học tập cá nhân và đội nhóm, trường hướng tới đào tạo những nhà quản lý trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt thách thức. Sứ mệnh vì lợi ích chung này là cốt lõi hoạt động của trường, được ghi vào điều lệ từ tháng 7/2021, sau khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp xã hội.

Không gian thư viện tại Trường kinh doanh emlyon. Ảnh: Trường kinh doanh emlyon

Emlyon hiện có các cơ sở đào tạo tại Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ, tạo cơ hội kết nối, trao đổi và hợp tác quốc tế cho sinh viên. Trường còn hợp tác với IBM trong dự án SMART Business School, ứng dụng công nghệ vào giáo dục kinh doanh, mang đến trải nghiệm học tập hiện đại.

Tại Việt Nam, emlyon kết hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) triển khai chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu (Global Bachelor of Business Administration). Đây là cơ hội để sinh viên Việt trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay tại quê nhà.

Chương trình liên kết "2+2" của hai trường bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024. Điều kiện chuyển tiếp yêu cầu sinh viên có GPA từ 6.0 trở lên, chứng chỉ IELTS 6.5. Trong đó, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Trường còn có chính sách học bổng lên đến 30% cho sinh viên xuất sắc.

Lễ tốt nghiệp tại Trường kinh doanh emlyon. Ảnh: Trường kinh doanh emlyon

Hiện mức học phí của chương trình tại Việt Nam (giai đoạn 1) khoảng 78 triệu đồng một năm. Học phí tại Pháp (giai đoạn 2) là 13,650 EUR (khoảng 371,3 triệu đồng) một năm, chưa bao gồm sinh hoạt phí, phí visa, vé máy bay.

Trong giai đoạn 1, sinh viên sẽ học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sự đồng giảng dạy của giảng viên từ emlyon ở một số môn học như Business Game (Trò chơi Kinh doanh) và Enterprise Creation Innovation Project (Dự án đổi mới sáng tạo doanh nghiệp). Giai đoạn 2, sinh viên sẽ chuyển tiếp sang Pháp học tại emlyon. Các môn học sẽ đa dạng hơn, gồm những môn liên quan đến ứng dụng AI hay phân tích dữ liệu trong hoạt động doanh nghiệp.

Ngoài cung cấp kiến thức kinh doanh, chương trình còn chú trọng kết nối doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội thực tập, tham gia các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới quan hệ. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân từ emlyon Business School, được công nhận toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

"Với chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh toàn cầu, emlyon và TDTU kỳ vọng mang đến nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới, giúp sinh viên Việt Nam tự tin bước vào môi trường quốc tế, sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai", đại diện trường TDTU cho biết.

Emlyon Business School là một trong những trường kinh doanh lâu đời nhất châu Âu, thành lập năm 1872 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon - cơ sở giáo dục đại học tư thục được Nhà nước Pháp công nhận. Trường nằm trong số 1% đơn vị đào tạo ngành kinh doanh được công nhận bởi ba hệ thống kiểm định quốc tế: AACSB, EQUIS và AMBA.

Á Hiên