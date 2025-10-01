Charm Resort Long Hải sắp đi vào vận hành

Charm Resort Long Hải tọa lạc ven biển Long Hải do Vienna House by Wyndham vận hành, dự kiến bàn giao cuối năm nay và khai thác đầu 2026, hưởng lợi từ hạ tầng kết nối.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, tại thị trường nghỉ dưỡng phía Nam, khu vực quanh sân bay Long Thành đang hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ khả năng kết nối thuận tiện và tiềm năng du lịch tăng trưởng. Nhà đầu tư ưu tiên các dự án hiện hữu, sắp vận hành, pháp lý rõ ràng, rút ngắn thời gian khai thác lợi nhuận.

Toàn cảnh dự án. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Trong số ít dự án đáp ứng các tiêu chí này, Charm Resort Long Hải được chú ý bởi vị trí thuận lợi và tiến độ hoàn thiện. Dự án nằm trên mặt tiền đường ven biển Võ Thị Sáu, liền kề phố đi bộ xã Long Hải, cách sân bay Long Thành hơn 40 phút di chuyển. Với kế hoạch bàn giao cuối năm nay và vận hành từ đầu 2026, dự án gần như đồng nhịp cùng thời điểm khai thác sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho du khách từ TP HCM, miền Tây và quốc tế.

Long Hải vốn được biết đến với cảnh quan rừng biển nguyên sơ, giàu giá trị văn hóa bản địa, được khách quốc tế ưa chuộng. Tuy nhiên, khu vực còn thiếu dự án nghỉ dưỡng cao cấp, tạo khoảng trống thị trường mà Charm Resort Long Hải có thể khai thác. Sự cạnh tranh thấp trong phân khúc cao cấp giúp dự án có khả năng đạt công suất phòng ổn định và giảm rủi ro vận hành.

Dự án sắp đi vào vận hành. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, dự án được vận hành bởi Vienna House by Wyndham, thương hiệu có nhiều kinh nghiệm quản lý resort quốc tế. Khi hạ tầng giao thông khu vực dần hoàn thiện, Charm Resort Long Hải được kỳ vọng duy trì nguồn khách ổn định và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Đại diện chủ đầu tư dự án đánh giá, sự quan tâm đến các dự án sắp vận hành phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn trầm lắng. Đây là giai đoạn được đánh giá an toàn, khi tiến độ và pháp lý đã rõ ràng. Nhà đầu tư có thể thấy rõ sản phẩm hữu hình, an tâm hơn khi quyết định sở hữu. Đồng thời, việc rút ngắn thời gian chờ đợi giúp nhanh chóng khai thác lợi nhuận từ vận hành.

Dự án kết nối loạt hạ tầng trọng điểm. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Thực tế cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng thường ghi nhận mức tăng giá đáng kể ngay sau khi dự án chính thức vận hành, khi thị trường định giá lại sản phẩm dựa trên hiệu quả khai thác thực tế thay vì chỉ kỳ vọng. Điều này mang lại cơ hội kép cho nhà đầu tư: vừa có dòng tiền từ khai thác, vừa hưởng lợi từ biên độ tăng giá tài sản.

Theo chủ đầu tư, với vị trí chiến lược, thương hiệu vận hành quốc tế, pháp lý minh bạch và tiến độ sắp hoàn thiện, Charm Resort Long Hải hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm đến nổi bật. Dự án đáp ứng nhu cầu an cư nghỉ dưỡng, tạo cơ hội đầu tư dài hạn trong giai đoạn phục hồi của thị trường.

Hoàng Đan