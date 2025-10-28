Charm Resort Long Hải áp dụng chính sách thanh toán 9%

Dự án Charm Resort Long Hải triển khai chính sách thanh toán 9% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận 8% một năm, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, chính sách thanh toán mới giúp tăng tính linh hoạt về dòng tiền, củng cố sức hút của dự án với vị trí chiến lược, tiến độ sắp bàn giao và tiềm năng tăng giá. Theo đó, chủ sở hữu được cam kết lợi nhuận 8% một năm trong hai năm đầu vận hành, tương đương 16% giá trị sản phẩm. Phần lợi nhuận này được chi trả ngay tại thời điểm ký hợp đồng thay vì sau hai năm như thông lệ.

Nhờ đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 9% giá trị sản phẩm cho đợt đầu tiên, thay vì 25% như chính sách cũ. Chẳng hạn, với sản phẩm trị giá 2,7 tỷ đồng, số tiền khách cần thanh toán chỉ khoảng 243 triệu đồng.

Toàn cảnh dự án. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Chính sách này giúp nhà đầu tư sớm nhận được phần lợi nhuận cam kết, đồng thời giảm đáng kể áp lực tài chính. Đại diện Charm Resort Long Hải cho biết, mức thanh toán 9% là lựa chọn dễ tiếp cận, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong hai năm đầu vận hành, nếu lợi nhuận thực tế vượt 8% một năm, phần chênh lệch vẫn được chia lại cho nhà đầu tư, giúp họ tận dụng tối đa giá trị kinh doanh thực tế.

Bắt đầu từ năm thứ ba, dự án chuyển sang chính sách chia sẻ lợi nhuận 90-10, trong đó 90% thuộc về chủ sở hữu và 10% dành cho đơn vị vận hành. Trong mô hình này, doanh thu khai thác từ lưu trú, dịch vụ F&B và tiện ích đều được ghi nhận, kiểm toán, công bố định kỳ. Với tiến độ thi công đã gần hoàn thiện, Charm Resort Long Hải có lợi thế thực tế khi sản phẩm đã hình thành, nhà đầu tư có thể kiểm chứng trực tiếp.

Đối với khách hàng mua để phục vụ mục đích nghỉ dưỡng, không tham gia khai thác cho thuê sẽ được tặng dịch vụ làm mới phòng 52 lần mỗi năm, áp dụng trong 5 năm, tổng cộng 260 lần. Ngoài ra, quỹ căn dưới 72m2 được tặng hai đêm nghỉ dưỡng một năm tại các khách sạn 5 sao TP HCM như: Times Square, Hilton, Sheraton... đi kèm dịch vụ xe sang đưa đón 2 ngày trong một năm. Tương tự, quỹ căn trên 72m2, quyền lợi nâng lên ba đêm nghỉ và ba ngày đưa đón, áp dụng liên tục trong 5 năm.

Một góc bên trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Chủ đầu tư nhận định, trong giai đoạn thị trường nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ sàng lọc, những dự án có giá trị thực và pháp lý minh bạch trở thành lựa chọn ưu tiên. Charm Resort Long Hải đang cho thấy năng lực thu hút bằng việc xây dựng thành công "thế chân kiềng" gồm vị trí thuận lợi, tiến độ đảm bảo và chính sách tài chính linh hoạt.

Nằm ven biển Long Hải, dự án có vị trí kết nối thuận tiện, chỉ cách TP HCM hơn 90 phút di chuyển và 40 phút từ sân bay quốc tế Long Thành. Khi đi vào vận hành, lượng khách ổn định từ TP HCM và khu vực phụ cận được xem là yếu tố đảm bảo cho hiệu quả hoạt động của mô hình chia sẻ lợi nhuận.

Căn hộ nghỉ dưỡng của dự án. Ảnh: Charm Resort Long Hải

Bên cạnh vị trí, Charm Resort Long Hải còn có ưu thế khi các hạng mục công trình đã hoàn thiện phần lớn, cho phép khách hàng trực tiếp đánh giá chất lượng thực tế. Theo kế hoạch, dự án dự kiến bàn giao căn hộ nghỉ dưỡng vào tháng 12 và đi vào vận hành từ tháng 2/2026.

Chủ đầu tư cho biết thêm, thời điểm bàn vận hành trên này cũng trùng với giai đoạn hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và tuyến đường ven biển 7.000 tỷ đồng, tạo động lực phát triển cho khu vực Long Hải.

Dự án có 17 căn shophouse, 24 căn biệt thự biển, 972 căn hộ nghỉ dưỡng. Các căn hộ nghỉ dưỡng có diện tích từ 36 - 258,5m2, biệt thự rộng khoảng 300 - 431m2 (diện tích đất) và shophouse được thiết kế ba tầng cùng sân thượng.

Hoàng Đan