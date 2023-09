Charm Resort Hồ Tràm tăng trải nghiệm bằng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng

Bà Rịa - Vũng TàuTổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe, giải trí quốc tế 50 ha tại Hồ Tràm giúp Charm Group đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, tăng tiềm năng khai thác lưu trú.

Theo đại diện Charm Group cho biết, Việt Nam đã có nhiều khu nghỉ dưỡng, resort phát triển các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, đa phần nằm ở mức độ trải nghiệm, trong khi Wellness Tourism (du lịch nghỉ dưỡng) mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe với sự kết hợp giữa healthy - sức khỏe thể chất và spiritual - sức khỏe tinh thần ngày càng được du khách chú ý.

Theo Viện nghiên cứu sức khỏe toàn cầu (GWI) có hai loại khách du lịch wellness gồm: du khách chăm sóc sức khỏe ban đầu (nhóm du khách có chuyến đi hoặc lựa chọn điểm đến với mục đích cải thiện sức khỏe) và nhóm chăm sóc sức khỏe thứ cấp (khách du lịch tìm cách duy trì hoặc cải thiện sức khỏe cá nhân khi đang đi du lịch với mục đích giải trí, tham quan hoặc kinh doanh). Mỗi tệp khách sẽ cần những dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt.

Với mỗi tệp khách du lịch cần có những dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt để phục vụ nhu cầu khác nhau. Ảnh: Charm Group

Định vị trở thành tổ hợp cao cấp dành cho giới chuyên gia, Charm Group phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe, giải trí quốc tế Charm Resort Hồ Tràm quy mô 50 ha trên cung đường biển triệu USD Hồ Tràm. Chủ đầu tư bắt tay cùng những thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành wellness trên toàn cầu như Goco Hospitality, Goco Spa xây dựng mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng, kết hợp trung tâm trị liệu sức khỏe chuẩn quốc tế.

Một Wellness Center rộng 5.000 m2 sẽ được Goco Spa vận hành tại phân khu The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Các liệu trình được nghiên cứu bởi những chuyên gia với sáu giá trị nền tảng gồm: thư giãn, làm tươi mới, chống lão hóa, tận hưởng niềm vui, hồi phục những tổn thương, năng lượng tích cực cuộc sống.

Wellness Center rộng 5.000 m2 sẽ được Goco Spa vận hành tại Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Theo chủ đầu tư, đa phần du khách đến Hồ Tràm nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm vào cuối tuần, tuy nhiên, khi có các liệu trình wellness chuyên sâu với thời gian trị liệu 3-14 ngày liên tiếp hoặc kéo dài theo định kỳ tháng/ quý/ năm, du khách có thể lưu trú trong thời gian dài hơn và tăng tỷ lệ quay lại của khách cũ.

Bên cạnh đó, khi tăng thời gian lưu trú, nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi kèm cũng tăng. Chuỗi nhà hàng thực dưỡng cao cấp sẽ đồng hành cùng lộ trình trị liệu sức khỏe chuyên sâu từ Goco Spa, tạo nên combo tiện ích cho du khách.

Charm Resort Hồ Tràm còn triển khai chuỗi tiện ích đêm đồng bộ, thể thao biển đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Quảng trường nhạc nước tại phân khu The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Theo đại diện Charm Group, việc tập trung tâm đầu tư hệ thống Wellness tại Charm Resort Hồ Tràm là hướng đi khác biệt mà Charm Group hướng tới. Điều này không chỉ bắt kịp xu hướng wellness tourism mà còn nâng tầm để nơi đây trở thành biểu tượng wellness investment, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh, mở ra bài toán kinh doanh đa dạng, gia tăng giá trị bất động sản cùng khả năng khai thác lưu trú, kinh doanh thương mại lý tưởng.

Charm Resort Hồ Tràm đang có chính sách ưu đãi dành sản phẩm nghỉ dưỡng. Tại phân khu The Six Premier, chủ đầu tư chia sẻ lợi nhuận 90-10 bao gồm các dịch vụ thuộc FnB và Goco Spa; cam kết lợi nhuận tối thiểu 19,5% trong ba năm đầu; tặng gói sử dụng dịch vụ Goco Spa lên đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, với tòa tháp Sophia thuộc phân khu The Sea Class, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10% đến khi nhận nhà; được tặng gói sử dụng dịch vụ spa Jjim Jil Bang lên đến 200 triệu đồng.

Tuệ Anh