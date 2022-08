Charm Resort Hồ Tràm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng biển

Bà Rịa - Vũng TàuMô hình nghỉ dưỡng tại Charm Resort Hồ Tràm đáp ứng cho du khách tận hưởng phong cảnh thiên nhiên từ biển rừng Hồ Tràm.

Báo cáo của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy nửa năm đầu 2022, toàn tỉnh đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 176,97% so với cùng kỳ. Số khách lưu trú tại các cơ sở ước đạt 352.501 lượt. Trong đó, Hồ Tràm là địa điểm được đánh giá thu hút khách bậc nhất của tỉnh.

Hồ Tràm sở hữu lợi thế thiên nhiên với bãi biển hoang sơ, rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu tạo nên điều kiện khí hậu dễ chịu, môi trường trong lành. Nơi đây có vị trí thuận lợi kết nối với TP HCM bởi tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các yếu tố này góp phần thu hút du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhất là vào dịp lễ và cuối tuần. Giới chuyên gia đánh giá Hồ Tràm sở hữu lợi thế thiên nhiên hoang sơ, hạ tầng kết nối thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhận thấy được tiềm năng trên, tập đoàn Charm Group đã mạnh tay chi hai tỷ USD để phát triển dự án Charm Resort Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án có vị trí tiếp giáp với bãi biển và gần rừng nguyên sinh. Ảnh phối cảnh: Charm Group

Đại diện Charm Group nhận định, sự phát triển của du lịch Hồ Tràm kéo theo tiềm năng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, việc của các chủ đầu tư là cần đẩy mạnh các cơ sở lưu trú cao cấp và khu vui chơi giải trí quy mô lớn.

Charm Resort Hồ Tràm được định danh là khu nghỉ dưỡng cao cấp, xây dựng theo mô hình tích hợp "all in one". Du khách khi đến đây có thể vừa nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe lại vừa vui chơi giải trí trong khu phức hợp.

Hiện dự án đã giới thiệu ra thị trường phân khu BW Premier Collection By Best Western, bao gồm 1.086 căn condotel và 90 biệt thự hạng sang, góp phần mang đến nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp tại Hồ Tràm.

Phân khu phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng trị liệu, mang đến đa dạng các hình thức trải nghiệm như trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhà hàng thực dưỡng, Wellness Center, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, Yoga Garden, Bungalow Spa, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn...

Phối cảnh phân khu BW Premier Collection by Best Western. Ảnh: Charm Group

Bên cạnh đó, khu resort này còn mở ra cơ hội kinh doanh từ việc khai thác phòng cho thuê. Hiện Charm Group triển khai chính sách cam kết lợi nhuận 6,5% mỗi năm trong vòng 3 năm đầu đối với căn hộ biển (hai năm đối với biệt thự). Sau thời gian cam kết, khách hàng sẽ nhận 90% lợi nhuận bao gồm cả tiền thuê phòng, wellness center, F&B...

Để vận hành các dịch vụ tại phân khu, Charm Group đã hợp tác cùng hai thương hiệu là Best Western và Goco Spa. Việc hợp tác nằm trong chiến lược của chủ đầu tư với mong muốn nâng cao công suất vận hành và đưa tổ hợp nghỉ dưỡng này vươn tầm quốc tế.

Quế Anh