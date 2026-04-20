Charm Group vận hành khu nghỉ dưỡng tại Long Hải vào 30/4

Khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hải dự kiến đón khách từ 30/4, bổ sung nguồn cung lưu trú tiêu chuẩn quốc tế cho thị trường du lịch phía Nam.

Dự án do Charm Group phát triển, vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts dưới thương hiệu Vienna House by Wyndham. Theo đại diện đơn vị vận hành, toàn bộ hệ thống dịch vụ và tiện ích cốt lõi đã hoàn thiện trước thời điểm khai trương. Đội ngũ nhân sự được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu, nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng bộ cho khách lưu trú ngay từ giai đoạn đầu.

Ngay khi vận hành, du khách có thể sử dụng các tiện ích như hồ bơi nước mặn, khu spa chăm sóc sức khỏe, phòng gym hoạt động 24/7, sân pickleball, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, ballroom cùng hệ thống nhà hàng và cà phê.

Khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai sẽ khai trương vào ngày 30/4. Ảnh: Charm Group

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến bổ sung thêm các hạng mục như hồ bơi vô cực, khu vui chơi trong nhà cho trẻ em, phòng chờ hạng sang, sky bar, steakhouse và các không gian giải trí chuyên biệt nhằm đa dạng hóa trải nghiệm.

Nhân dịp khai trương, Vienna House by Wyndham Charm Long Hải triển khai ưu đãi 10% tổng hóa đơn ẩm thực tại nhà hàng Silk Road từ 30/4 đến 30/6. Song song, giá phòng áp dụng chiết khấu từ 2 triệu đồng cho khách đặt trước trong giai đoạn 30/4 đến 30/5.

Khu nghỉ dưỡng nằm tại Long Hải, khu vực ven biển thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cách trung tâm TP HCM khoảng hai giờ lái xe. Khoảng cách này giúp điểm đến phù hợp cho các kỳ nghỉ ngắn ngày hoặc cuối tuần, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Ngoài hoạt động tắm biển, du khách có thể kết hợp khám phá thiên nhiên và trekking tại núi Minh Đạm. Khu vực này đồng thời gắn với nhiều di tích lịch sử. Một số điểm như Dinh Cô, Mộ Cô, căn cứ Minh Đạm, nhà lưu niệm Võ Thị Sáu cũng thu hút khách đến tham quan, hành hương trong các dịp lễ.

Resort triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương. Ảnh: Charm Group

Vienna House by Wyndham Charm Long Hai là dự án đầu tiên của Charm Group ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Trước đó, doanh nghiệp ghi dấu với nhiều dự án căn hộ cao cấp, tập trung tại TP HCM và các đô thị vệ tinh.

Trong khi đó, Wyndham Hotels & Resorts hiện là một trong những tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới với mạng lưới tại nhiều quốc gia. Việc hợp tác với đơn vị này được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa dịch vụ và nâng cao hình ảnh điểm đến Long Hải. Dự án cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển trong lĩnh vực nghỉ dưỡng thời gian tới.

"Các dự án quy mô lớn, có sự tham gia của đơn vị vận hành quốc tế, thường đóng vai trò thu hút dòng khách chất lượng. Khi lượng khách ổn định, các lĩnh vực liên quan như ẩm thực, giải trí và thương mại có điều kiện phát triển theo", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Long Hải. Ảnh: Charm Group

Long Hải là một trong những điểm đến quen thuộc cho các chuyến đi ngắn ngày tại phía Nam. Gần đây, khu vực này thu hút thêm các dự án quy mô, đầu tư bài bản. Sự xuất hiện của thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực lưu trú góp phần thúc đẩy thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới.

Ở góc độ địa phương, các dự án nghỉ dưỡng góp phần nâng cấp hạ tầng dịch vụ và tạo thêm việc làm. Nhu cầu nhân sự trong các mảng vận hành, dịch vụ và quản lý gia tăng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Việc khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động dịp 30/4 không chỉ đánh dấu bước tiến của nhà phát triển, mà còn bổ sung thêm nguồn cung lưu trú cho Long Hải. Với lợi thế gần sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, khu vực được kỳ vọng gia tăng sức hút trên thị trường du lịch phía Nam.

Song Anh